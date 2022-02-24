"Тут не буде переможців": телеведуча Катерина Варнава висловилася про вторгнення Росії в Україну

Телеведуча не одобрює те, що відбувається / Фото: instagram.com/kativarnava

Сьогоднішній день назавжди увійде в історію підлістю, прикритою промовистою риторикою. Рано вранці Путін розпочав війну з Україною.

Знаменитості у соцмережах продовжують ділитися думками щодо ситуації. Телеведуча Катерина Варнава в інстаграм опублікувала посаду про те, що їй у директ прилітають різні прохання: від прохань не мовчати до персональних звинувачень та погроз. Зірка каже, що їй соромно і страшно через те, що відбувається.

Реклама

Катерина Варнава / Фото: instagram.com/kativarnava

Протягом кількох годин я не розумію, в якому паралельному світі я перебуваю… дуже хвилююся, дуже переживаю за близьких, за друзів, за колег. У соціальних мережах мені надходять одне за одним повідомлення про те, що зараз відбувається... різні дуже полярні повідомлення... від прохань не мовчати до персональних звинувачень та погроз. Я дивлюся ваші відео з ваших будинків та вулиць, читаю коментарі про те, як страшно. І повірте… нам страшно не менше. Ми шоковані, нам боляче, соромно. Навіщо все це відбувається? Для чого? Тут не буде переможців, якщо так все продовжиться.

Артистка не розуміє тих людей, які радіють військовому вторгненню в Україну:

скріншот з інстаграм Варнави

Мені дико страшно від змі та тих людей, хто каже, що раді початку всього цього, з гордістю коментують і підтримують події, що відбуваються, називаючи це "захистом" і "визволенням"… Захистом від когось? Від моїх друзів, що там живуть? Нас очевидно взяли в "заручники" чиїхось амбіцій, і ви радієте? Мені страшно, від того, з якою легкістю влада готова відмовитися від відносин з усім світом і не думає про нас.. Не питають нас... Страждають прості громадяни, і я не розумію, в чому логіка?

Варнава закликає вирішити ситуацію шляхом дипломатії:

Реклама

скріншот з інстаграм Варнави

Я просто не можу повірити, що вже не можна домовитися цивілізованим шляхом, що дипломати перепробували всі способи і що немає компромісів, що люди нагорі більше не мають бажання жити у світі? Чи не історія вже ні чого не вчить? Та як так?! Господи, та чому це все відбувається? Як зупинити весь цей жах? НІХТО НЕ ХОЧЕ ВІЙНИ! ОСОБИСТО Я ХОЧУ ТІЛЬКИ МИРУ І ДРУЖБИ!

P.S. Це той випадок, коли в наших з вами силах поширювати лише правдиву інформацію у соцмережах! Будь ласка, використовуйте соціальні мережі, щоб допомогти один одному! Це також допомога!

Тим часом співачка Тіна Кароль молиться за мир в Україні, ряд інших зірок також підтримують українців і закликають не піддаватися паніці.

Також не пропустіть емоційне звернення Андрія Бєднякова.