Экс-девушка принца Гарри вспомнила об их отношениях: Мне повезло, что они оказались недолговечными

Бывшая принца Гарри счастлива, что не стала членом королевской семьи. / Фото: Getty Images, florencestgeorge
Флоренс встречалась с принцем Гарри, которого призвали расторгнуть контракт с Netflix из-за сериала "Корона" , несколько месяцев. Однако, по словам девушки, это был изнурительный роман.
Флоренс постоянно страдала от пристального внимания прессы и папарацци. Поэтому у нее появились тревога и боязнь камер, пишет Daily Mail.
Почти ежедневно появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед моей дверью стояли фотографы. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу, – вспомнила девушка.
В результате Флоренс решила покинуть королевского наследника. Модель призналась, что разрывать отношения было непросто. Но сейчас она счастлива, что приняла такое решение.
Было грустно, но мне повезло, что отношения оказались недолговечными, – сказала Сент-Джонс.
Тогда же у девушки из-за постоянного напряжения развилась тревожность, которую она долго лечила. Флоренс даже пришлось принимать антидепрессанты, но улучшить ментальное здоровье она смогла благодаря хобби – гончарному делу.
Кратко об экс-любимой принца Гарри
В 15 лет Флоренс начала строить модельную карьеру. Девушка училась в элитной школе Стоу и получила степень истории искусств в Бристольском университете. Она снималась для Topshop и Adidas.
В 2013 году экс-девушка Гарри вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа и всерьез занялась гончарным делом.
Теперь девушка воспитывает двоих детей и делает глиняную посуду на продажу.
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