Экс-коллега Дантеса Олейник представил новую версию хита Пономарева

Вадим Олейник выпустил новую версию хита Александра Пономарева / Фото: пресс-служба

Gесня получилась лtгкой, при этом сохранила весь драматизм. Клип Вадим Олейник посвятил Украине. Образ девушки олицетворяет наше сильное и непобедимое государство.

Сегодня все мечты, все мысли, все песни, посвященные нашей Украине. Когда прошло две недели войны, я понял, что хочу выпустить трек, хочу петь. Начал пробовать что-либо создавать сам, но сложно было отвлечься от военной тематики, все равно хотелось что-то светлое и по-настоящему романтическое, весеннее, – делится артист.

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Вдруг Вадим наткнулся на "Чомусь так гірко плакала вона". И понял, что сегодня эта песня не просто о девушке, а о нашей стране:

Этот трек именно о нашей красавице – нашей Украине. Она сейчас переживает трудные времена, но Украина победит и победа эта близко! – подчеркнул Вадим.

Напомним, украинская певица Jerry Heil выпустила пронзительный трек о войне. Мы также сообщали, что победители "Евровидения 2022" Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania.