Ексколега Дантеса Олійник представив нову версію хіта Пономарьова

Вадим Олійник випустив нову версію хіта Олександра Пономарьова / Фото: пресслужба

Пісня вийшла легкою, при цьому зберегла весь драматизм. Кліп Вадим Олійник присвятив Україні. Образ дівчини уособлює нашу сильну та непереможну державу.

Сьогодні усі мрії, усі думки, всі пісні присвячені нашій Україні. Коли минуло два тижні війни, я зрозумів, що хочу випустити трек, хочу співати. Почав пробувати щось створювати сам, але складно було відволіктися від військової тематики, все одно хотілося щось світле і по-справжньому романтичне, весняне, – ділиться артист.

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Раптом Вадим натрапив на "Чомусь так гірко плакала вона". І зрозумів, що сьогодні ця пісня не просто про дівчину, а про нашу країну:

Цей трек саме про нашу красуню – нашу Україну. Вона зараз переживає тяжкі часи, але Україна переможе і перемога ця близько! – наголосив Вадим.

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil випустила пронизливий трек про війну. Ми також повідомляли, що переможці "Євробачення 2022" Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania.