Экс-муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу (видео)

Джейсон Александр пытался испортить Бритни Спирс ее свадьбу с Сэмом Асгари / Фото: Getty Images, instagram.com/samasghari

Действительно, свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари – это одно из самых ожидаемых событий года. Подготовку к празднику парочка начала еще прошлой осенью, после освобождение звезды от опеки отца. Все были уверены, что молодожены удивят всех, устроив что-то грандиозное. Но не так случилось, как думалось.

Во многих западных СМИ распространилась информация, что Бритни и Сэм собрались связать себя браком 9 июня. Впрочем, мероприятие было закрыто. На церемонию бракосочетания они пригласили только ближайших людей.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари должны были сыграть тайную свадьбу 9 июня / Фото: instagram.com/britneyspears

Все бы ничего, но первый муж Спирс Джейсон Александр решил немного "разбавить" праздник поп-дивы. Он ворвался в дом, в котором была запланирована церемония, начал вести прямой эфир в Instagram и всюду искать бывшую возлюбленную, сообщает TMZ .

Он говорил охранникам, которые там были, будто Бритни сама его пригласила и что она была его первой и единственной женой.

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Джейсон чуть не сорвал свадьбу Бритни! Но его вовремя вывели охранники. Как сообщает издание, впоследствии на место происшествия приехали полицейские. Скорее всего, мужчину ждет иск за незаконное проникновение на частную территорию.

Кратко о Бритни и Джейсоне

Спирс вышла замуж за этого мужчину, когда ей было 22 года. Джейсона артистка знала с детства, тоже их родители дружили. Однажды в 2004 году они встретились после долгой разлуки и так оторвались в Лас-Вегасе, что на "хмельное" утро проснулись мужем и женой! Это было первое и самое короткое замужество Спирс. Друг детства культовой звезды был ее мужем всего 55 часов. Певица с ужасом поняла, что натворила и разорвала спонтанный брак через адвокатов.

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Бритни и Джейсон были в браке всего 55 часов! / Фото: Pinterest

Известно, что у Джейсона Александра несколько раз возникали проблемы с законом. В 2015 году его арестовали за нападение. В тюрьме он был три месяца.

В феврале 2021 года его задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позже его арестовали из-за того, что он не согласился сдавать анализ на уровень алкоголя в крови, что в штате Теннесси считается нарушением Гражданского кодекса.

Напомним, еще Бритни была замужем за танцором Кевином Федерлайном, от которого она родила двух сыновей.