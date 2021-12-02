Эктор Хименес-Браво об интимной жизни: Предлагали лишить девственности и секс втроем

Эктор Хименес-Браво порассуждал об интимной жизни и сексуальных экспериментах. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что секс без брака – это личное дело каждого. Впрочем, он это не совсем одобряет. Кстати, недавно шоумен Антон Мухарский рассказал о сексе с женой в публичных местах.

По словам Эктора, в его опыте было немало предложений от девушек – они сами проявляли инициативу по отношению к нему. При этом шеф-повару не всегда такая затея нравилась, ведь он сам стремится добиваться женского сердца.

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Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Знаете, так сказать, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра, – поделился мнениями Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво шокировал откровенными признаниями. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По мнению Эктора, женщина должна дать мужчине поиграть в эту игру, прочувствовать интригу и добиться ее.

Также Хименес-Браво вспомнил, что когда-то девушки предлагали ему секс втроем, а одна даже захотела, чтобы он лишил ее девственности.

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Мне предлагали секс втроем, лишить девственности, просили увезти в аэропорт и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс. Но для меня важны очень чувства и связь между партнерами, – подчеркнул повар.

Эктор Хименес-Браво рассказал о сексуальном опыте. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор добавил, что важно "знать человека, пытаться ему угодить, найти все ключи к нему и общий ритм". В то же время он считает, что самый лучший секс происходит тогда, когда "вы и любите, и дружите, и хотите друг друга".

Фолловеры одобрили мнения Эктора и отметили, что на первом месте все-таки должна быть любовь:

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Неужели еще остались мужчины романтики?

Я с вами согласна, у меня на первом месте любовь.

Правильно, нужно попробовать все.

Я думала, таких мужчин уже нет.

Фото: скриншот instagram/hectorjimenezbravo

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