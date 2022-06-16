Эктор-Хименес Браво показал свою девушку: Любимая, по которой скучаю (фото)

Эктор Хименес-Браво показал свою возлюбленную / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Свою новую возлюбленную Эктор Хименес-Браво впервые показал в феврале этого года – шеф-повар и хрупкая брюнетка позировали вместе перед зеркалом в банных халатах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пару разделили километры – тогда то Эктор показал свою девушку во второй раз. Шеф-повар запечатлел момент, когда они общались по видеосвязи.

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На этот раз Эктор разместил фото в Instagram и снова скрыл лицо возлюбленной.

Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают делать меня больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю.

Эктор Хименес-Браво показал фото со своей возлюбленной / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В комментариях к фото все начали размышлять – кто же эта загадочная девушка. Некоторые предположили даже, что это певица Злата Огневич. Многие отметили, что возлюбленная Эктора – это финалистка "Мастер Шеф 6" Катя Пескова.

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Скриншот: Instagram

Ранее Эктор Хименес-Браво высказался о российских звездах, которые молчат о войне в Украине.