Елена Кравец с Женским Кварталом сразила внешним видом на презентации Танців з зірками

Елена Кравец и "Женский квартал" пришли поддержать Настю Оруджову / Фото: instagram.com/lennykravets

Пока вокалисты и звездные эксперты готовятся к финалу шоу "Співають всі!", украинская актриса Елена Кравец пришла поддержать свою коллегу Настю Оруджову из "Женского Квартала". Артистка будет выступать в новом сезоне проекта "Танці з зірками".

На фото, которое Елена Кравец опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует вместе с Мартой Адамчук, Анастасией Евтушенко, Алиной Блажкевич, Валерией Товстолес, Александрой Машлятиной и Настей Оруджовой. Для выхода Елена Кравец выбрала костюм двойку и соединила его белой рубашкой с брошью. Образ дополнила красная помада.

Мои птицы. Моя стая... Пришли поддержать ту из нас, кому в воскресенье предстоит новый полёт в "Танці з зірками", – написала Елена Кравец.

Актриса также позировала с телеведущим Егором Гордеевым.

Егор Гордеев и Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Поклонники были в восторге от образа Елены Кравец.

"Ленок красава"

"Красотка"

"Я скажу просто: люблю Лену"

Подробнее о первом выпуске "Співають всі" смотрите в ролике:

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