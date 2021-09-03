Елена Кравец с Женским Кварталом сразила внешним видом на презентации Танців з зірками

Елена Кравец и "Женский квартал" пришли поддержать Настю Оруджову / Фото: instagram.com/lennykravets
Пока вокалисты и звездные эксперты готовятся к финалу шоу "Співають всі!", украинская актриса Елена Кравец пришла поддержать свою коллегу Настю Оруджову из "Женского Квартала". Артистка будет выступать в новом сезоне проекта "Танці з зірками".
На фото, которое Елена Кравец опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует вместе с Мартой Адамчук, Анастасией Евтушенко, Алиной Блажкевич, Валерией Товстолес, Александрой Машлятиной и Настей Оруджовой. Для выхода Елена Кравец выбрала костюм двойку и соединила его белой рубашкой с брошью. Образ дополнила красная помада.
Мои птицы. Моя стая... Пришли поддержать ту из нас, кому в воскресенье предстоит новый полёт в "Танці з зірками", – написала Елена Кравец.
Актриса также позировала с телеведущим Егором Гордеевым.
Поклонники были в восторге от образа Елены Кравец.
- "Ленок красава"
- "Красотка"
- "Я скажу просто: люблю Лену"
Подробнее о первом выпуске "Співають всі" смотрите в ролике:
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