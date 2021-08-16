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Елена Кравец впервые прочитала свои стихи на публике (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 10:52
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44-летняя актриса, которая недавно кардинально сменила прическу, удивила поклонников ранее неизвестным талантом
Елена Кравец рассказала, что пишет стихи
Елена Кравец рассказала, что пишет стихи / Фото: Instagram/lennykravets

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая ранее показала подросших детей, рассказала, что пишет стихи. Во время одного из концертов коллектива артистка решилась впервые на публике прочитать свои стихи. Видео появилась в фан-аккаунте Елены Кравец.

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Елена отметила, что обычно никогда и нигде не читает свои стихи.

Поклонники пришли в восторг от стихов Елены и отметили, что она очень талантлива.

  • "Какая же Елена глубокая. Уж воистину "талантливый человек, талантлив во всем"
  • "Леночка как всегда умничка.Очень позитивная и жизнерадостная"
  • "Шикарно"
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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

К слову, ранее Елена публиковала видео, на которых читает стихотворения. Например, на странице актрисы можно увидеть, как она под лирическую мелодию читает стих Беллы Ахмадулиной о непростых отношениях мужчины и женщины.

В YouTube также можно найти еще видео, как Елена Кравец под аккомпанемент рояля читает стих Марины Цветаевой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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