Елена Кравец впервые прочитала свои стихи на публике (видео)

44-летняя актриса, которая недавно кардинально сменила прическу, удивила поклонников ранее неизвестным талантом

Елена Кравец рассказала, что пишет стихи / Фото: Instagram/lennykravets

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая ранее показала подросших детей, рассказала, что пишет стихи. Во время одного из концертов коллектива артистка решилась впервые на публике прочитать свои стихи. Видео появилась в фан-аккаунте Елены Кравец.

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Елена отметила, что обычно никогда и нигде не читает свои стихи.

Поклонники пришли в восторг от стихов Елены и отметили, что она очень талантлива.

"Какая же Елена глубокая. Уж воистину "талантливый человек, талантлив во всем"

"Леночка как всегда умничка.Очень позитивная и жизнерадостная"

"Шикарно"

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

К слову, ранее Елена публиковала видео, на которых читает стихотворения. Например, на странице актрисы можно увидеть, как она под лирическую мелодию читает стих Беллы Ахмадулиной о непростых отношениях мужчины и женщины.

В YouTube также можно найти еще видео, как Елена Кравец под аккомпанемент рояля читает стих Марины Цветаевой.

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