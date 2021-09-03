Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Скандал с Джа

Первый выход МакSим

Звезды сияют

Кино в Венеции

Свадьба Моргенштерна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль больше не ведущая Танців з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 08:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Впервые за историю проекта коллега Тины – Юрий Горбунов будет вести проект без певицы. В голдруме ему будет помогать Иванна Онуфрийчук
Тина Кароль ушла из "Танці з зірками". Ее заменит Иванна Онуфрийчук
Тина Кароль ушла из "Танці з зірками". Ее заменит Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk, instagram.com/tanci1plus1

На презентации нового сезона " Танців з зірками" объявили, что проект попрощался с Тиной Кароль. Вместо нее второй ведущей шоу стала Иванна Онуфрийчук, которая в феврале этого года сыграла шикарную свадьбу на Мальдивах.

Реклама

Напомним, что на этой неделе телеканал "Украина" покажет третий выпуск самого поющего шоу "Співають всі". О том, как прошел второй выпуск, мы рассказывали здесь.

Ведущей в голдрума в новом сезоне стала Иванна Онуфрийчук, – сообщается в Instagram проекта "Танці з зірками".

Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/stories/tanci1plus1

Отметим, что ранее Иванна Онуфрийчук уже появлялась на "танцах" в роли ведущей на балконе. А еще она неоднократно появлялась в эфирах НЛО TV (шоу "Без краватки") и "Украина 24".

Реклама

Иванна Онуфрийчук уже появлялась на "Танцях з зірками"
Иванна Онуфрийчук уже появлялась на "Танцях з зірками" / Фото: пресс-служба

Не секрет, что многих поклонники Тины Кароль хотели бы ее видеть в качестве участницы "Танців з зірками", особенно после того, как в прошлом сезоне она станцевала с Юлией Саниной и Димой Жуком в одном из выпусков.

Возможно, зрителям приготовили сюрприз и Тина станет участницей шоу?

В День Независимости Украины, 24 августа, легендарный итальянский оперный певец Андреа Бочелли дал концерт в Киеве на Площади Конституции около Мариинского парка. Вместе с ним спела Тина Кароль.

Реклама

Выступление Кароль многие в Сети раскритиковали – хотя Тина имеет сильный красивый голос, была заметна существенная разница между ней и мировым тенором.

Смотрите интервью с Иванной Онуфрийчук:

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Первая леди на обложке украинского глянца
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять