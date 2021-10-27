Елизавета II отменила еще одну рабочую поездку на фоне слухов о проблемах со здоровьем

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Медики рекомендовали 95-летней Елизавете II взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий.
Ее Величество разочарована тем, что не сможет лично присутствовать на саммите. Она выступит с обращением к собравшимся делегатам, записав видеообращение, – пишет CNN со ссылкой на Букингемский дворец.
При этом отмечается, что королева осуществляет свои обязанности из Виндзорского замка.
Ранее у поклонников королевской семье были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.
Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.
Также в воскресенье монарх впервые за много лет пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.
Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.
О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:
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