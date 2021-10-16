Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь, и вот почему

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
16 октября, 16:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По вечерам Ее Величество любить пить сухой мартини или шампанское. Теперь 95-летяя королева вынуждена отказаться от напитков на некоторое время
Елизавете II советуют отказаться от алкоголя
Елизавете II советуют отказаться от алкоголя / Фото: Getty Images

Елизавета II, которой в апреле 2022 года исполнится 96 лет, позволяет себя бокал крепкого напитка. Но теперь ее любимый коктейль исключен из меню, потому что врачи опасаются за здоровье Ее Величества.

Королеве сказали отказаться от вечернего напитка, который обычно представляет собой мартини, – рассказал друг королевской семьи журналу Vanity Fair.

И хотя Елизавета, по словам источника, вполне может обойтись без алкоголя, это выглядит, как лишение королевы "одного из очень немногих удовольствий".

Реклама

Кстати, бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрейди ранее рассказывал, что обычно к ужину Елизавета II выбирала сладкое немецкое вино.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

В прошлом году дворец выпустил на рынок собственный бренд джина. Мы также рассказывали, что у Ее Величества есть тайный туннель под Сент-Джеймсским дворцом, ведущий в бар Dukes, расположенный в эксклюзивной резиденции Mayfair, Dukes Hotel. Это заведение славится своим "легендарным" мартини, который New York Times называет "одними из лучших в мире".

Реклама

Еще новости по теме:

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Заведи будильник
Miss Ukraine Universe. 15 октября
Что нужно знать о конкурсе красоты
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять