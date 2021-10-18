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Елизавета II вышла в свет без трости после слухов о ее здоровье (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 06:30
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Королева посетила знаменитый ипподром в Аскоте. Ее Величество в хорошем настроении и в синем аутфите приветствовали на публике после того, как СМИ написали, что состояние Елизаветы ухудшилось
Елизавета II посетила ипподром в Аскоте
Елизавета II посетила ипподром в Аскоте / Фото: Getty Images

Елизавета II под аплодисменты толпы на ипподроме Беркшира вручила тарелку победителя Джиму Кроули. Он стал триумфатором гонки в рамках традиционного Дня чемпионов Великобритании.

А британская правительница, к слову, была отмечена памятным знаком и вошла в Зал славы серии британских чемпионов – это официальный Зал славы британских плоских гонок.

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На мероприятии 95-летняя королева появилась в элегантном синем пальто с черными деталями. Как всегда, наряд Елизаветы дополнили шляпа и украшения – жемчужные серьги, ожерелье и серебряная брошь.

И какой же лук Ее Величества без перчаток и сумочки.

Елизавета II в Аскоте
Елизавета II в Аскоте / Фото: Getty Images

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Недавно сообщалось, что врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь - по вечерам она часто пьет сухой Мартини или бокал шампанского, говорят инсайдеры.

Причиной этому послужили опасения королевских медиков касательно здоровья Ее Величества, которая в апреле следующего года отпразднует 96 лет.

А еще на днях, как упоминалось выше, британская королева впервые за много лет появилась на публике с тростью. Это также послужило поводом для слухов о том, что у Елизаветы II проблемы со здоровьем. Но, судя по новым фото, она в полном порядке!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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