Елизавета II впервые заговорила о покойном принце Филиппе после его смерти

Королева Елизавета II впервые заговорила о принце Филиппе после его смерти / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Шотландию Елизавета II посетила вместе со своим сыном принцем Чарльзом и его женой Камиллой, герцогиней Корнуолльской.

Выступая перед членами правительства, в своем обращении королева упомянула покойного супруга. Она сказала:

Я уже говорила о своей глубокой и неизменной привязанности к этой чудесной стране, а также о многих счастливых воспоминаниях с принцем Филиппом о пребывании здесь.

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Для выхода Ее Величество надела зеленое шерстяное пальто, платье и шляпу в тон пальто. Елизавета также украсила образ бриллиантовой брошью королевы Марии.

Елизавета II в парламенте Шотландии / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Камилла была одета в зеленое платье-пальто вместе с зеленым беретом, а принц Чарльз появился в сером костюме и килте.

Камилла, герцогиня Корнуолльская, и принц Чарльз / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Недавно британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм о принце Филиппе с воспоминаниями королевской семьи о нем. Четверо детей и внуки покойного супруга королевы Елизаветы II рассказали, каким он был для них.

Принц Уильям, вспомнил о забавной шалости, которую принц Филипп любил вытворять за столом в замке Балморал, а принц Гарри восхищался тем, насколько крепким был брак принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

Смерть принца Филиппа

Принц Филипп умер за два месяца до своего 100-го дня рождения. Официальной причиной смерти была названа старость – в Великобритании этот термин в свидетельстве о смерти указывают в тех случаях, когда покойному было более 80 лет.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

Накануне смерти принц Филипп переболел из-за инфекции, а также перенес операцию на сердце.

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