Королева против: принц Чарльз хочет сделать из Букингемского дворца музей

Сын Елизаветы II хочет превратить дворец в музей и сократить монархию до семи основных фигур. Инсайдеры поговаривают, что Ее Величеству эта идея не по душе

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Фото: Getty Images

У принца Чарльза есть пара амбициозных идей, которые он планирует осуществить, если унаследует трон. Так, в списке сына Ее Величества сокращение монархии до семи высокопоставленных членов королевской семьи, а также превращение Букингемского дворца в музей.

Против этого категорически выступает Елизавета II, пишет The Mirror. Источник сообщил, что план музея "не будет реализован в ближайшее время", пока правит королева.

Она не очень заинтересована в этой конкретной идее и, конечно же, считает, что он (дворец – ред.) должен оставаться своего рода семейным домом, – цитирует инсайдера издание.

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Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция королевы Елизаветы II / Фото: Wikipedia

Королева Виктория была первым британским монархом, использовавшим дворец в качестве своего дома в 1837 году. После этого ее примеру последовал и все остальные правители.

Королева Елизавета II переехала во дворец после коронации своего отца Георга VI в 1936 году. Вместе со своим покойным мужем принцем Филиппом она воспитала там четверых детей — принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда.

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Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж в Букингемском дворце / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Сейчас Букингемский дворец выполняет функцию действующей королевской резиденции. В нем 775 офисов королевы, 52 королевские спальни и спальни для гостей, 188 спален для персонала, 92 помещения хозяйственного назначения и 78 ванных комнат.

Для публики открыты парадные залы дворца, сады и тронный зал Ее Величества.

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