О принце Филиппе сняли документальный фильм: где и когда его смотреть

Супруг королевы Елизаветы II умер в апреле этого года, не дожив до своего 100-летия два месяца. Канал ВВС One подготовил фильм о герцоге Эдинбургском

ВВС готовят документальній фильм о принце Филиппе / Фото: instagram.com/clarencehouse

Вся Великобритания была глубоко опечалена смертью принца Филиппа в апреле 2021 года. Герцога Эдинбургского, который был женат на королеве более полувека, называют самым верным супругом в королевской истории.

Необыкновенную историю жизни принца Филиппа раскроют в новом документальном фильме BBC One. Отрывком из этого фильма члены королевской семьи поделились в Instagram.

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В ролике можно увидеть, как принц Филипп катается на велосипеде.

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Когда выйдет документальный фильм о принце Филиппе?

Документальный фильм Prince Philip: The Royal Family Remembers можно будет увидеть в среду, 22 сентября, в 21:00 на канале BBC One, а позже он будет доступен в Сети.

Что покажут в фильме?

Картина включает в себя интервью с несколькими членами королевской семьи и друзьями, которые поделились своими самыми сокровенными воспоминаниями о Филиппе. В шоу будут представлены кадры, снятые до и после смерти герцога Эдинбургского.

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Принц Филипп / Фото: Getty Images

Принц Филипп умер за два месяца до своего 100-го дня рождения. Официальной причиной смерти была названа старость – в Великобритании этот термин в свидетельстве о смерти указывают в тех случаях, когда покойному было более 80 лет.

Накануне смерти принц Филипп переболел инфекцией, а также перенес операцию на сердце.

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