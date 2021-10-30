Елизавете II нельзя посещать публичные мероприятия, но здоровье королевы в порядке – источник

Елизавета II вынуждена уйти на больничный / Фото: Getty Images

Больше недели не утихают слухи о проблемах со здоровьем Елизаветы II. И пока члены королевской семьи предпочитают не обсуждать эту тему, британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что разговаривал с Елизаветой II, пишет Reuters.

По словам Джонсона, королева в отличной форме, а ее здоровью ничего не угрожает.

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Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего, – цитирует издание слова британского премьера.

Британская королева и премьер-министр Борис Джонсон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, что ранее 95-летняя Елизавета II не поехала на саммит по климату в Глазго. После этого в Букингемском дворце сообщили, что королева по рекомендации медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме.

Елизавета II как минимум две недели будет работать в облегченном режиме / Фото: Getty Images

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Сейчас Ее Величество отдыхает в своем доме в Виндзорском замке, иногда проводит видеоконференции. Вероятно, она пропустит ежегодный Фестиваль памяти Королевского британского легиона, который состоится в Альберт-Холле 13 ноября.

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