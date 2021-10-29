Как Кейт Миддлтон и ее дети поддерживают Елизавету II на фоне слухов о проблемах со здоровьем

95-летняя Елизавета II отдыхает от публичных мероприятий по совету медиков. Букингемский дворец утверждает, что нет повода для беспокойства и что королева продолжает выполнять свои обязанности

Кейт Миддлтон уделяет особое внимание Елизавете II / Фото: Getty Images

Тем не менее несколько официальных визитов королева отменила. Члены королевское семьи переживают за Елизавету II. По данным инсайдеров, особое внимание королеве стала уделять Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская послала ей огромный букет от своей с принцем Уильямом семьи. А трое детей пары нарисовали открытки для своей прабабушки с пожеланиями о скорейшем выздоровлении. Об этом пишет Express.

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Супруга принца Уильяма стала чаще созваниваться с Елизаветой II

Они разговаривают больше, чем когда-либо, после опасений, связанных со здоровьем, – рассказал инсайдер.

Елизавета II и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются помогать королеве.

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Если есть какой-то способ поддержать Ее Величество в ее обязательствах, Кейт с мужем это сделают. Они оба стремятся оказать любую поддержку, которую могут, – поделился инсайдер.

Напомним, на прошлой неделе Елизавета II провела ночь в больнице. В Букингемском дворце не говорили, что стало причиной госпитализации.

Ранее у поклонников королевской семье были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

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Затем британская королева впервые за 15 лет отменили несколько официальных визитов.

Также в воскресенье монарх впервые за много лет пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.

Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

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