Эмбер Херд неожиданно высказалась о суде с Джонни Деппом: "Я заслуживаю этой ненависти"

Эмбер Херд впервые прокомментировала вердикт суда между ней и Джонни Деппом / Фото: Pinterest

Похоже, что Эмбер Херд стремится продолжить сериал "Депп vs Герд":) Хоть и суд с Джонни Деппом уже закончился в пользу звезды "Пиратов Карибского моря", но актриса не намерена сдаваться.

На днях Эмбер неожиданно застали в Нью-Йорке в сопровождении сестры и помощника. Как выяснилось бывшая Джонни специально прилетела туда, чтобы дать интервью Саване Гатри из ТВ-шоу Today на канале NBC, сообщает Daily Mail.

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36-летняя актриса заявила, что судебный процесс был несправедлив, а на решения присяжных повлияли многочисленные сообщения и посты в соцсетях, которые выставили ее в плохом свете.

Также она упрекнула свидетелям Деппа, намекнув на их "купленность". Херд считает, что они не дали точного представления о происходящем в ее браке.

Скриншот с видео

Актриса заявила, что не обвиняет присяжных за их решение, ведь "у них не было выбора". По мнению звезды, людей покорила просто харизма ее бывшего мужа.

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Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрерывные показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства – от случайных людей. Я их не виню, я действительно понимаю. Он любимый персонаж и люди чувствуют, что его знают. Он фантастический актер, – высказалась Эмбер.

Также Херд считает, что травля и хейт в соцсетях сильно повлияли на ход событий. По словам актрисы, в Сети к ней отнеслись несправедливо.

Скриншот с видео

Мне все равно, что обо мне думают или какое суждение вы хотите вынести о случившемся в моей жизни. Я не принимаю это близко к сердцу. Но тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и ярости, и считает, что я лгу, он все равно не сможет посмотреть мне в глаза и сказать, что все это справедливо, – заявила Эмбер.

Напомним, после вынесения вердикта адвокат Эмбер Херд Элейн Чарлсон Брэдхофт сообщила, что они обжалуют приговор. Также юрист заявила, что у ее клиентки нет 8,35 миллионов долларов, которые она должна выплатить Деппу по решению суда.

Вскоре адвокаты Деппа объяснили, что актер может отказаться от денег, которые ему должна бывшая. По словам юристов, для Джонни было важно восстановить свою репутацию и дело не в финансах.