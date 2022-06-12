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Эмбер Херд впервые вышла в свет после "провального" суда с Джонни Деппом (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 07:37
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Актриса попала в объективы папарацци впервые после вынесения приговора по делу о клевете со своим экс-мужем
Эмбер Герд прилетела в Нью-Джерси после своего проигрыша в суде
Эмбер Герд прилетела в Нью-Джерси после своего проигрыша в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

Судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом длился шесть недель и вызвал настоящий общественный резонанс! Победу в этом "соревновании" одержал актер. После этого он сразу завел аккаунт в TikTo , чтобы поблагодарить всех фанов за такую мощную поддержку.

Эмбер Херд же была разочарована вердиктом присяжных. По окончании суда она не появлялась на публике. НО на днях ее наконец-то подловили в Нью-Джерси.

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Фотографы застали актрису в аэропорту Тетерборо, куда она прилетела на частном самолете, сообщает TMZ . Эмбер сопровождала ее сестра Уитни Энрикес с помощником и телохранителем.

Эмбер была с сестрой и помощником
Эмбер была с сестрой и помощником / Фото: TMZ

На 37-летней Херд была зеленая кофта и темные брюки. Волосы актриса распустила.

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Первый выход Херд после суда
Первый выход Херд после суда / Фото: TMZ

Отмечается, что экс-жена Джонни Деппа провела несколько встреч в Нью-Йорке и вылетела в Вашингтон, после чего вернулась домой в Виргинию (там она арендует дом – Ред.).

Западные СМИ предполагают, что цель визита Эмбер в Нью-Джерси – дать интервью одному из телеканалов.

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В Сети приезд Херд сразу вызвал бурное обсуждение. Пользователи отметили, что перелет на частном самолете – удовольствие не из дешевых. Более того, адвокаты актрисы недавно уверяли, что их клиентка не сможет выплатить Джонни компенсацию , которую она должна по решению суда.

Кстати, адвокаты Деппа объяснили, что актер может отказаться от денег, которые ему должна бывшая. По словам юристов, для Джонни было важно восстановить свою репутацию, и дело не в финансах.

Вероятно, Эмбер Херд планирует просто не платить актеру, согласившись на условия, которые он выдвинул. Что ж, как говорится: поживем – увидим:)

Раньше мы писали, как звезды отреагировали на победу Джонни Деппа в суде.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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