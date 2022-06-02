Эмбер Херд не сможет выплатить компенсацию Джонни Деппу, потому что у нее нет таких денег

О том, что Херд не способна выплатить 15 миллионов долларов в качестве морального ущерба и компенсации за судебные расходы, сообщила адвокат актрисы – Элейн Бредехофт

Эмбер Херд не сможет выплатить 15 млн долларов Джонни Деппу / Фото: Getty Images

Суд между бывшими супругами завершился в пользу Джонни Деппа. Отметим, что актер обвинял бывшую жену в клевете – Эмбер заявляла о домашнем насилии со стороны Джонни. Однако теперь суд признал, что слова Херд и статьи о ней с Деппом в некоторых зарубежных СМИ – клевета.

Депп должен получить от актрисы 15 млн долларов. Но, как оказалось, у звезды нет такой суммы. Об этом адвокат актрисы Элейн Бредехофт сообщила в эфире The Today Show на NBC, сообщает Independent.

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Бредехоф сообщила, что Херд намерена обжаловать приговор.

Одна из первых вещей, которые она (Эмбер Херд. – Ред.) сказала, это: "Мне очень жаль всех этих женщин. Это неудача для всех женщин в зале суда и за его пределами". Она чувствует это бремя. Если вы не вытащите свой телефон и не запишете на видео, как ваш супруг или ваша вторая половинка избивает вас, вам не поверят, — скзала Элейн Бредехофт.

Элейн Бредехофт и Эмбер Херд в здании суда в штате Вирджиния, США / Фото: Getty Images

Эмбер Херд и Джонни Депп сыграли свадьбу в 2015 году. Однако уже через год актриса подала на развод и заявила о насилии со стороны экс-мужа. Сам Депп отрицал обвинения и уже в 2019 году подал встречный иск в суд на Эмбер и потребовал у нее 50 млн долларов за клевету.

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Кстати, в защиту Джонни также выступила его бывшая девушка, супермодель Кейт Мосс. Звезда рассказала, что Депп никогда ее не бил и не сбрасывал с лестницы, как утверждала Эмбер Херд.