Нам не выбраться: вышел трейлер второй части финального сезона Бумажного дома

В трейлере второй части 5-го сезона испанской криминальной драмы, на которую мы уже делали обзор, показали, как Профессор стоит на грани краха – ему придется вывезти деньги из банка, при этом не потеряв свою банду.
В продолжении "Бумажного дома" покажут события, происходящие во время нападения на центральный банк Испании, где команда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется бороться за свою жизнь.
В ролике загадочный Профессор приехал в центральный банк, где находится почти вся его команда. Все они в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки.
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В видео также показали часть жестокого столкновения банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней "The Funeral" от Band of Horses.
– Нам было поручено положить конец ограблению. Это мы и должны сделать, — говорит один из военных.
В финальных сериях зритель увидит, как главные герои попытаются спастись и узнает, кто же в итоге победит.
Смотрите трейлер ко второй части пятого сезона "Бумажного дома":
Напомним, что первые пять серий 5-го сезона показали в сентябре 2021 года. А уже ровно через месяц, 3 декабря выйдут финальные серии.
Чем сериал покорил весь мир?
"Бумажный дом" — криминальный испанский сериал о банде загадочного Профессора, которую он собрал, чтобы реализовать давнюю мечту своего отца – напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Черты бандитов весьма креативны: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена – Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.
В центре сюжета группа людей, которые отчаялись в жизни и решаются на такую авантюру.
Первый сезон вышел в 2017 году. После этого сериал завоевал мировую славу.
В 2018 году сериал был включен в список топ-сериалов по версии газеты The New York Times. А также стал лауреатом премии "Emmy" как лучший драматический сериал.
По данным IMDb, в 2020 году проект занял второе место в рейтинге топовых сериалов среди пользователей сайта. А издание Variety выделило "Бумажный дом" среди самых распространенных шоу на Netflix.
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