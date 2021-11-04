Нам не выбраться: вышел трейлер второй части финального сезона Бумажного дома

Совсем скоро зрители смогут посмотреть продолжение культового сериала и узнать, кто победит. Netflix наконец-то опубликовал трейлер второй части финального сезона

Официальный трейлер финала сериала "Бумажный дом". / Фото: скриншот

В трейлере второй части 5-го сезона испанской криминальной драмы, на которую мы уже делали обзор, показали, как Профессор стоит на грани краха – ему придется вывезти деньги из банка, при этом не потеряв свою банду.

В продолжении "Бумажного дома" покажут события, происходящие во время нападения на центральный банк Испании, где команда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется бороться за свою жизнь.

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В ролике загадочный Профессор приехал в центральный банк, где находится почти вся его команда. Все они в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки.

В видео также показали часть жестокого столкновения банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней "The Funeral" от Band of Horses.

– Нам было поручено положить конец ограблению. Это мы и должны сделать, — говорит один из военных.

В финальных сериях зритель увидит, как главные герои попытаются спастись и узнает, кто же в итоге победит.

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Смотрите трейлер ко второй части пятого сезона "Бумажного дома":

Напомним, что первые пять серий 5-го сезона показали в сентябре 2021 года. А уже ровно через месяц, 3 декабря выйдут финальные серии.

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Чем сериал покорил весь мир?

"Бумажный дом" — криминальный испанский сериал о банде загадочного Профессора, которую он собрал, чтобы реализовать давнюю мечту своего отца – напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Черты бандитов весьма креативны: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена – Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

Скриншот из сериала

В центре сюжета группа людей, которые отчаялись в жизни и решаются на такую авантюру.

Первый сезон вышел в 2017 году. После этого сериал завоевал мировую славу.

В 2018 году сериал был включен в список топ-сериалов по версии газеты The New York Times. А также стал лауреатом премии "Emmy" как лучший драматический сериал.

По данным IMDb, в 2020 году проект занял второе место в рейтинге топовых сериалов среди пользователей сайта. А издание Variety выделило "Бумажный дом" среди самых распространенных шоу на Netflix.

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