Энн Хэтэуэй – 39! Почему весь мир сходит с ума от красоты и вечной молодости актрисы

Энн Хэтэуэй отмечает 39-летие. Рассказываем о ее "секретах вечной молодости" / Фото: Коллаж: Сегодня

Энн Хэтэуэй гармонично смотрится и в драмах, и в комедиях, и даже детских фильмах. "Отверженные", "Интерстеллар", "Дневники принцессы", "Стажер", "Ведьмы" − вот только меньшая часть картин, за которые мы любим ее. Успешную карьеру актриса умело сочетает и с семьей – она уже давно замужем и воспитывает двоих детей. Также вызывает восхищение внешность знаменитости – фанаты актрисы восхищаются ее фигурой, волосами и кожей. Неужели артистка пьет эликсир молодости?

Кстати, в этом году Энн сыграла главную роль в криминальной драме "Локдаун". Так что можем еще раз насладиться фильмом с участием звезды.

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По случаю 39-летия Энн, "Сегодня" рассказывают о том, почему от актрисы так сходят с ума в Сети, а также расскажем о ее главных секретах красоты и правилах жизни.

Энн Хэтэуэй в 2001, 2010 и 2021 годах. / Фото: Instagram

Довольно часто в соцсетях можно встретить мемы о молодости Хэтэуэй, и это не удивительно. Ведь в любом возрасте она смотрится безупречно. Более того, когда Энн была беременна – ее тело и лицо не претерпели изменений, только появился кругленький животик.

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Беременная Энн Хэтэуэй появилась на светском мероприятии в 2019 году. / Фото: Getty Images

Поклонникам нравится образ и стиль Энн, поэтому о ее красоте постоянно говорят и берут в пример.

Фото: скриншот іnstagram

Пухлые губы Хэтэуэй, большие выразительные глаза и гладкая, безупречная кожа – всегда были предметом для зависти многих голливудских суперстарс. Энн никогда не прибегала к пластике или инъекциям красоты. А в списке ее любимых бьюти-процедур есть домашние маски, рецептами которых пользовались еще ее мама и бабушка.

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Уход за кожей

Энн верит, что кожа будет сияющей и чистой только в том случае, если вы будете насыщать ее полезными веществами не только снаружи, но и изнутри.

Энн Хэтэуэй в цветах. / Фото: instagram.com/annehathaway

Известно, что актриса – вегетарианка, и потому в свой рацион включает большое количество органических фруктов и овощей. Хэтэуэй признается, что ни дня не может прожить без брокколи.

Также звезда обожает острое и добавляет соус из халапеньо во все блюда – это помогает бороться с чувством голода и ускоряет обмен веществ.

Она пьет много воды – около 10-12 стаканов ежедневно. А натощак утром выпивает две столовые ложки оливкового масла – это помогает вывести токсины из организма.

Бледная, фарфоровая кожа – визитная карточка Энн. Она считает, что "солнце – враг красивой и здоровой кожи", и потому всегда пользуется солнцезащитными средствами.

Энн Хэтэуэй в 2009 и 2019 годах. / Фото: instagram.com/annehathaway

По совету косметолога кинозвезда часто делает скраб для лица из овсяных хлопьев и лимонного сока – это помогает удалить омертвевшие клетки и осветить кожу.

В повседневной жизни актриса предпочитает маскам с гиалуроновой кислотой и увлажняющим кремам с витамином С – для свежести и сияния. В качестве ухода Энн выбирает средства Dr.Hausсhka: очищающий крем и тоник – ее маст-хевы.

Естественный мейк

У Энн существуют правила и по макияжу. Ведь не зря она считается одной из икон красоты современности. За всю карьеру у нее не было промахов в макияже. А все потому, что актриса считает, что мейк должен подчеркивать естественную красоту.

Подводка для глаз . Если вы видели ленту "Дьявол носит Prada", то наверняка оценили макияж Хэтэуэй. Ее удивительные глаза выглядят чрезвычайно привлекательно каждый раз, когда она носит один и тот же макияж – аккуратные стрелки и много туши. Кстати, ее любимая тушь – Lancôme Hypnose Onyx. Она также использует подводку для глаз каждый день.

Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada". / Фото: Instagram

Меньше тональных кремов. Поскольку кожа Энн светлая, любой тональный крем очень заметен на ее теле. Поэтому она пользуется преимущественно только консилером, а для выходов на красную дорожку и фотосессий доверяет свое лицо профессиональным визажистам, которые уже могут нанести и тональный крем, и румянец.

Энн Хэтэуэй для фотосессии. / Фото: instagram.com/annehathaway

Темно-красная помада для Белоснежки . Актриса часто делает акцент на губах в вечернем макияже. Энн признается, что помада Maybelline Color Sensational в оттенке Pleasure Me Red прекрасно освежает лицо, даже если вы очень устали.

Энн Хэтэуэй с красной помадой. / Фото: instagram.com/annehathaway

Уход за фигурой

Стройная, подтянутая фигура звезды – это заслуга упорных тренировок. Хэтэуэй уделяет спорту минимум пять дней в неделю и часто любит бегать – по 0,5 часа почти каждый день.

Энн Хэтэуэй на прогулке. / Фото: instagram.com/annehathaway

Энн предпочитает интенсивные силовые тренировки. А ее лучшее кардио – танцевальная аэробика.

Интересно, что когда она была беременна, то тоже занималась спортом. Актриса предпочитала более легкие упражнения – тренировки на растяжку и йогу.

Так что секрет "вечной молодости" легкий и эффективный и Энн, как никто другой, четко это доказывает. Поэтому леди, если вы мечтаете иметь идеальную кожу и стройную фигуру, можете пользоваться лайфхаками голливудской звезды.

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