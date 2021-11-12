Энн Хэтэуэй – 39! Почему весь мир сходит с ума от красоты и вечной молодости актрисы

Энн Хэтэуэй отмечает 39-летие. Рассказываем о ее "секретах вечной молодости" / Фото: Коллаж: Сегодня
Энн Хэтэуэй гармонично смотрится и в драмах, и в комедиях, и даже детских фильмах. "Отверженные", "Интерстеллар", "Дневники принцессы", "Стажер", "Ведьмы" − вот только меньшая часть картин, за которые мы любим ее. Успешную карьеру актриса умело сочетает и с семьей – она уже давно замужем и воспитывает двоих детей. Также вызывает восхищение внешность знаменитости – фанаты актрисы восхищаются ее фигурой, волосами и кожей. Неужели артистка пьет эликсир молодости?
Кстати, в этом году Энн сыграла главную роль в криминальной драме "Локдаун". Так что можем еще раз насладиться фильмом с участием звезды.
По случаю 39-летия Энн, "Сегодня" рассказывают о том, почему от актрисы так сходят с ума в Сети, а также расскажем о ее главных секретах красоты и правилах жизни.
Довольно часто в соцсетях можно встретить мемы о молодости Хэтэуэй, и это не удивительно. Ведь в любом возрасте она смотрится безупречно. Более того, когда Энн была беременна – ее тело и лицо не претерпели изменений, только появился кругленький животик.
Поклонникам нравится образ и стиль Энн, поэтому о ее красоте постоянно говорят и берут в пример.
Пухлые губы Хэтэуэй, большие выразительные глаза и гладкая, безупречная кожа – всегда были предметом для зависти многих голливудских суперстарс. Энн никогда не прибегала к пластике или инъекциям красоты. А в списке ее любимых бьюти-процедур есть домашние маски, рецептами которых пользовались еще ее мама и бабушка.
Уход за кожей
Энн верит, что кожа будет сияющей и чистой только в том случае, если вы будете насыщать ее полезными веществами не только снаружи, но и изнутри.
Известно, что актриса – вегетарианка, и потому в свой рацион включает большое количество органических фруктов и овощей. Хэтэуэй признается, что ни дня не может прожить без брокколи.
Также звезда обожает острое и добавляет соус из халапеньо во все блюда – это помогает бороться с чувством голода и ускоряет обмен веществ.
Она пьет много воды – около 10-12 стаканов ежедневно. А натощак утром выпивает две столовые ложки оливкового масла – это помогает вывести токсины из организма.
Бледная, фарфоровая кожа – визитная карточка Энн. Она считает, что "солнце – враг красивой и здоровой кожи", и потому всегда пользуется солнцезащитными средствами.
По совету косметолога кинозвезда часто делает скраб для лица из овсяных хлопьев и лимонного сока – это помогает удалить омертвевшие клетки и осветить кожу.
В повседневной жизни актриса предпочитает маскам с гиалуроновой кислотой и увлажняющим кремам с витамином С – для свежести и сияния. В качестве ухода Энн выбирает средства Dr.Hausсhka: очищающий крем и тоник – ее маст-хевы.
Естественный мейк
У Энн существуют правила и по макияжу. Ведь не зря она считается одной из икон красоты современности. За всю карьеру у нее не было промахов в макияже. А все потому, что актриса считает, что мейк должен подчеркивать естественную красоту.
Подводка для глаз . Если вы видели ленту "Дьявол носит Prada", то наверняка оценили макияж Хэтэуэй. Ее удивительные глаза выглядят чрезвычайно привлекательно каждый раз, когда она носит один и тот же макияж – аккуратные стрелки и много туши. Кстати, ее любимая тушь – Lancôme Hypnose Onyx. Она также использует подводку для глаз каждый день.
Меньше тональных кремов. Поскольку кожа Энн светлая, любой тональный крем очень заметен на ее теле. Поэтому она пользуется преимущественно только консилером, а для выходов на красную дорожку и фотосессий доверяет свое лицо профессиональным визажистам, которые уже могут нанести и тональный крем, и румянец.
Темно-красная помада для Белоснежки . Актриса часто делает акцент на губах в вечернем макияже. Энн признается, что помада Maybelline Color Sensational в оттенке Pleasure Me Red прекрасно освежает лицо, даже если вы очень устали.
Уход за фигурой
Стройная, подтянутая фигура звезды – это заслуга упорных тренировок. Хэтэуэй уделяет спорту минимум пять дней в неделю и часто любит бегать – по 0,5 часа почти каждый день.
Энн предпочитает интенсивные силовые тренировки. А ее лучшее кардио – танцевальная аэробика.
Интересно, что когда она была беременна, то тоже занималась спортом. Актриса предпочитала более легкие упражнения – тренировки на растяжку и йогу.
Так что секрет "вечной молодости" легкий и эффективный и Энн, как никто другой, четко это доказывает. Поэтому леди, если вы мечтаете иметь идеальную кожу и стройную фигуру, можете пользоваться лайфхаками голливудской звезды.
Секреты молодости и красоты других звезд:
- Что Лобода исключила из рациона, чтобы выглядеть на все 100%.
- Секреты молодости Аурики Ротару: певица рассказала, как в 62 выглядеть на 40