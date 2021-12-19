Еще одна женщина обвинила звезду Секса в большом городе в изнасиловании. Это случилось в 2010-м

Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в домогательствах / Фото: Скриншот из видео
Уже третья женщина, не считая давней истории Беверли Джонсон, выступила с обвинениями против Криса Нота. В материале, опубликованном Daily Beast, канадка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что в 2010 году 67-летний Крис Нот изнасиловал ее.
Тогда она пела в ресторане в Нью-Йорке и ей было 18 лет. Сообщается, что актер опроверг данное заявление.
Эта история является полным вымыслом, и детали, подробно описанные в ней, читаются как плохая выдумка, – сказал PEOPLE представитель Нота, добавив, что актер "никогда не переступит эту черту".
Что рассказала женщина
Крис Нот часто бывал в ресторане, где по вечерам пела его возможная жертва, называющая себя Ава. По ее словам, однажды они разговорились с актером и сидя за столом Крис тянул 18-летнюю девушку к себе на колени, прижимая к себе.
В конце своей смены Ава направилась в кабинет своего менеджера и Нот последовал за ней.
Он вел себя так, как будто мы намеренно тайком сбежали вместе, – рассказала изданию женщина.
Она подчеркнула, что говорила Крису "Нет", но тот не остановился, а лишь прижал ее всем телом к столу, поцеловал ее и проник в нее пальцами.
Он не слышал "Нет", но он услышал меня, когда я сказала "Не здесь" и убедила его, что я встречусь с ним в другом месте, – объяснила Ава.
Позже Крис Нот написал Аве из дома и попросил ее адрес, чтобы отправить за ней машину, но она так и не ответила.
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