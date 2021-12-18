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Крис Нот теряет работу из-за секс-скандала. Рекламу тренажеров с актером уже удалили

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 19:31
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Звезду сериала "Секс в большом городе" сразу несколько женщин обвинили в насилии. Актер все отрицает
От сотрудничества с Крисом Нотом отказываются из-за секс-скандала
От сотрудничества с Крисом Нотом отказываются из-за секс-скандала / Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Вчера мы писали, что модель и актриса Беверли Джонсон, которая встречалась с Крисом Нотом, еще в 90-х заявила о его агрессии и угрозах. Статью, в которой приводятся слова Джонсон, недавно нашли в Сети.

Теперь же стало известно, что агентство A3 Artists, которое представляло Нота, отказалось от работы с ним. Кроме того, бренд велотренажеров Peloton удалил недавно выпущенный рекламный ролик с участием звезды "Секса в большом городе" из своих профилей в соцсетях.

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Вот та самая реклама, которую пользователи Сети успели опубликовать в Youtube:

Голливудский актер все еще хранит молчание и не комментирует новые обвинения. Он лишь ранее заявил, что все сказанное женщинами – клевета и что он не имеет ничего общего с сексуальными домогательствами.

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Его коллега и экранная любовь в "Секс в большом городе" – Сара Джессика Паркер пока не высказалась о заявлениях возможных жертв Нота.

А вот российский ведущий Дмитрий Шепелев уверен – женщины, утверждающие, что Крис Нот их изнасиловал – всего лишь хайпятся.

Очередная отвратительная манипуляция, безмозглая итерация MeToo. Очевидно, что заявление подготовили к выходу сиквела, дождались, пока утихнет волна в связи со смертью персонажа и только потом выкатили обвинения. Сложно поверить, что это реальная жалоба, а не желание просто сорвать денег, – написал ведущий в Instastories.

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Скриншот: instagram.com/stories/dmitryshepelev

Что за скандал с "Мистером Бигом"?

На этой неделе стало известно, что к журналистам Hollywood Reporter с небольшим интервалом во времени обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота.

Позднее в Сети узнали о еще одном случае, произошедшем в середине 1990-х, с моделью Беверли Джонсон. Она несколько лет назад рассказывала, что Нот не только преследовал ее, но и угрожал убить ее собаку.

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