Это будет эпично: Вера Брежнева и MONATIK проверят интуицию в шоу "Игры талантов"

Артисты сойдутся в поединке / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вместе с игроками, которые поборются за денежный приз в размере 150 тысяч гривен в "Играх талантов", проверять свое "шестое чутье" будут и знаменитости. Так, в одном из выпусков проекта сойдутся певица Вера Брежнева и мультиартист MONATIK, которые сделают все для того, чтобы помочь одержать победу своим партнерам по игре.

Угадать скрытые таланты 11 незнакомцев – именно такая задача стоит перед двумя командами игроков, каждая из которых состоит из простого украинца, который пришел на шоу ради осуществления своей мечты, и его звездного напарника, который будет помогать разгадывать удивительные способности участников. Популярная певица Вера Брежнева откровенно признается: делать это отнюдь непросто, ведь игроков всячески запутывают.

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Вера Брежнева / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я любопытная. Мне интересно все – что, как, для чего. Сначала у тебя вроде включается логика, потом интуиция, а затем опять логика. Даже сами декорации создают очень загадочную атмосферу – я просто стою и любуюсь, как в студии красиво. Мой партнер по игре – очень активный человек, у него есть свое мнение. Я могу сказать, как считаю и чувствую, а решение уже принимает он. Надеюсь, мы с ним, доверившись своей интуиции и логике, сможем добиться результата,

– комментирует Вера Брежнева за кулисами шоу "Игры талантов".

Противостоять Вере в шоу будет мультиартист MONATIK. Он также не стал сдерживать эмоций от того, насколько загадочный новый проект канала "Украина", а мечта партнерши по игре откликнулась у него в душе.

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MONATIK / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Очень интересно и интригующе, кем окажутся участники. Столько талантов нам предстоит разгадать и увидеть – я в предвкушении! У моей партнерши очень классная мечта – открыть музей весов. Я раньше о таком не слышал. Уверен, что он станет достопримечательностью, куда будут съезжаться туристы. Тем более, у меня дома весов нет – думаю, по мне видно, – смеется на съемочной площадке канала "Украина" MONATIK. – Поэтому я с удовольствием буду ходить к ней в музей!

А кто еще из украинских знаменитостей примет участие в грандиозном проекте "Игры талантов" – станет известно совсем скоро!

Коротко о шоу "Игры талантов"

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

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Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

MONATIK и DZIDZIO / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

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