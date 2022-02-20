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Скандальный Нацотбор

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Каждый считает, что он – цензура: Маша Ефросинина – о скандалах на Нацотборе и хейте в соцсетях

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 февраля, 13:00
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Ситуация с Национальным отбором на "Евровидение" по-прежнему не отпускает украинцев. И спустя неделю после мероприятия своим мнением поделилась ведущая Маша Ефросинина
Маша Ефросинина ответила на вопросы поклонников
Маша Ефросинина ответила на вопросы поклонников / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Можно было не следить за Нацотбором на "Евровидения" от Украине, ведь все соцсети то и дело пестрили заголовками и нелестными комментариями в сторону организаторов. Напомним, выигравшая Нацотбор Алина Паш не будет представлять Украину на конкурсе из-за нарушения правил. Сейчас также идут переговоры и, возможно, нашим представителем будет Kalush Orchestra. Об этом будет объявлено уже завтра.

Скандалы не прекращаются, волна обсуждения и осуждения на пике. И теперь своим мнением по теме поделилась ведущая Нацотбора Маша Ефросинина. В инстаграм-сториз она заявила, что у нее нет претензий к своей работе на мероприятии.

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скриншот из инстаграм Маши Ефросининой

Но ведущая выразила беспокойство по поводу того, какое судилище в итоге устроили ведущим после всех неудач Нацотбора, хотя вина за проколы лежит не на них.

скриншот из инстаграм Маши Ефросининой

Ефросинина отметила тот факт, что живет с ощущением того, как сильно изменился мир и как легко теперь стать объектом хейта, всеобщего неодобрения и ненависти.

скриншот из инстаграм Маши Ефросининой

Мы продолжаем следить за ситуацией.

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Напомним, Суспільне уволило главу оргкомитета Нацотбора Ярослава Лодыгина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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