"Это часть ее плана": Кейт Миддлтон хочет иметь четверых детей

Кейт Миддлтон всегда мечтала, чтобы у нее было четверо детей / Фото: Getty Images

На днях родной брат Кейт Миддлтон женился на своей возлюбленной. Не исключено, что скоро у пары появится ребенок. Но прибавлении в семье, похоже, можно ожидать не только от Джеймса Миддлтона, но и от самой Кейт!

В течение двух месяцев в западной прессе ходят слухи о том, что герцогиня Кембриджская снова беременна. Поводом для этого стал тот факт, что Кейт долгое время не появлялась на публике. Как известно, в начале каждой из своих трех беременностей Миддлтон страдала от сильного токсикоза. Возможно, что пресса и поклонники королевской семьи не ошибаются, и совсем скоро Кейт и принц Уильям сообщат миру радостную новость.

Как пишет Express.co.uk, многие королевские эксперты сообщают, что Кейт "всегда хотела четвертого ребенка". После поездки пары в Шотландию в июне королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что "не думает, что Уильям и Кейт исключили идею завести четвертого ребенка".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Между тем, Кэти Николл, другой королевский эксперт, сказала, что Кейт никогда "не скрывала", что хотела бы иметь четвертого ребенка, в то время как Уильям "доволен" и наличием троих малышей.

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Эти комментарии были сделаны после сообщений в феврале, когда один королевский источник утверждал, что четверо детей были частью "плана" Кейт, который пришлось поменять из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей: 8-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.

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