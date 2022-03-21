Это не человек! Это дьявол! Ада Роговцева обвинила Путина во враждебном отношении россиян к украинцам

Ада Роговцева / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас многие российские граждане воспринимают украинский народ как своего врага. Причиной этого стала путинская пропаганда и фашистский режим, о котором говорил актер Артур Логай.

Украинская актриса Ада Роговцева неоднократно работала на съемочной площадке с известными российскими актерами, поэтому сейчас она понимает, почему многие из них молчат о войне в Украине.

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В своем интервью каналу "Настоящее время" она рассказала, что не получила ни одного звонка от своих знакомых из РФ, так как люди там полностью доверяют российской пропаганде.

Что бы ты ни говорил, люди в России, мне так кажется, так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы — их враги и что мы какие-то звери, или я даже не знаю что. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как это можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои придумки? Это не имеет никакой действительности, ничего общего с реальностью, – сказала актриса.

По мнению Роговцевой, главной причиной такого отношения россиян к украинцам является Путин. Именно он внушил гражданам РФ, что от Украины стоит ждать подлостей. Как считает актриса, если бы у власти оказался другой человек, все могло бы сложиться совершенно иначе.

Путина признали преступником: преступник руководит Россией, которая когда-то была великой, а теперь — государство-преступник. И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек, люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол! – заявила Роговцева.

Ежедневно украинский народ пытается достучаться не только до всего мира, но и до граждан России и Беларуси. Свой эмоциональный призыв к белорусам не вступать в войну записала певица Оля Полякова.

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