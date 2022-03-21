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Артур Логай объяснил почему россияне, поддержавшие Путина, фашисты

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21 марта, 09:54
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Некоторые российские граждане до сих пор не поняли, почему же весь мир поставил на них клеймо рашистов – украинский актер Артур Логай расставил все по полочкам
Артур Логай объяснил, почему россиян считают фашистами
Артур Логай объяснил, почему россиян считают фашистами / Фото: instagram.com/logai.arthur

Война в Украине для многих россиян до сих пор не является поводом отказаться от власти диктатора Путина. Многие патриоты, как Чулпан Хаматова осознали ужас происходящего и уехали за границу, а некоторые так и не поняли, почему же от них отвернулся весь мир.

Свое обращение к российским гражданам записал победитель "Танців з зірками", актер Артур Логай. На видео в Instagram он подробно объяснил жителями РФ, почему их считают фашистами.

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Актер обратил внимание, что сейчас в Росси все происходит точно по словарю: русские считают, что их национальность лучше других и действуют так, как им прикажет "лидер".

Думаю, после этого, вам должно стать понятно, что фашизм и нацизм – это не преувеличение. Это идеально точно описание государства и его "простого народа", который напал на Украину, разрушая целые города, убивая невинных женщин, стариков и детей. Русский нацистский корабль, иди на х** на свалку истории! – высказался в обращении Логай.

Ежедневно украинский народ пытается достучаться не только до всего мира, но и до граждан России и Беларуси. Свой эмоциональный призыв к белорусам не вступать в войну записала певица Оля Полякова.

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