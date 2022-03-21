Це не людина! Це диявол! Ада Роговцева звинуватила Путіна у ворожому ставленні росіян до українців

Ада Роговцева / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зараз багато російських громадян сприймають український народ як свого ворога. Причиною цього стала путінська пропаганда та фашистський режим, про який говорив актор Артур Логай.

Українська актриса Ада Роговцева неодноразово працювала на знімальному майданчику з відомими російськими акторами, тому зараз вона розуміє, чому багато хто з них мовчить про війну в Україні.

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У своєму інтерв'ю каналу "Настоящее время" вона розповіла, що не отримала жодного дзвінка від своїх знайомих із РФ, оскільки люди там повністю довіряють російській пропаганді.

Що б ти не казав, люди в Росії, мені так здається, такі зазомбовані, що вони чомусь вирішили, що ми їх вороги і що ми якісь звірі, або я навіть не знаю що. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як це можна: щось вигадати, а потім людей знищувати за свої вигадки? Це не має жодної дійсності, нічого спільного із реальністю, – сказала акторка.

На думку Роговцевої, головною причиною такого ставлення росіян до українців є Путін. Саме він переконав громадян РФ, що від України варто чекати підлостей. Як вважає актриса, якби при владі була інша людина, все могло б скластися інакше.

Путіна визнали злочинцем: злочинець керує Росією, яка колись була великою, а тепер держава-злочинець. І ще погрожує світові ядерною зброєю! Це не людина, люди так не можуть ні думати, ні відчувати, ні діяти. Це диявол! – заявила Роговцева.

Щодня український народ намагається достукатися не лише до всього світу, а й до громадян Росії та Білорусі. Свій емоційний заклик до білорусів не вступати у війну записала співачка Оля Полякова.

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