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Оля Полякова призывает белорусов не вступать в войну: Белорусский народ станет пушечным мясом!

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20 марта, 19:42
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Украинская певица Оля Полякова не теряет надежду достучаться до граждан Беларуси и умоляет их не вступать в войну на стороне России ради их же блага
Оля Полякова обратилась к белорусам
Оля Полякова обратилась к белорусам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Российская армия продолжает обстреливать мирные украинские города. Предотвратить путинское вторжение пытаются украинские знаменитости, обращаясь к народам России и Беларуси.

Певица Оля Полякова, которая ранее записала обращение к гражданам РФ, призвала народ Беларуси не вступать в войну с Украиной на стороне России.

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В видеообращении в Instagram певица заявила о том, что белорусские власти готовы поддержать Путина ценой жизней своих граждан, поэтому белорусы должны перестать молчать.

Народ бросают в кровавую бойню! Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет! Они нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин вообще для этой войны! Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить! – высказалась Полякова.

Певица призвала народ Беларуси не исполнять прихоти "стареющих вурдалаков" и не выходить на смертный бой за чужие идеи.

Все белорусские солдаты должны отказаться воевать в Украине! Пусть Коля Лукашенко воюет, пусть воюет его сын! Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны должны идти воевать и погибать? – заявила Полякова.

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Тем временем нашу страну поддерживают за рубежом. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.

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