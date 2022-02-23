Это успех: создатель мировых хитов HBO купил права на показ сериала "Зломовчання"!

Теперь увидеть сериал смогут все подписчики НВО в странах Центральной и Восточной Европы / Фото: oll.tv

Телекомпания HBO, создавшая хиты "Секс в большом городе, "Игра престолов", "Настоящий детектив", "Клан Сопрано", "Теория большого взрыва", "Чернобыль" и "Молодой Папа", приобрела права на демонстрацию криминального сериала "Зломовчання".

Теперь увидеть сериал смогут все подписчики НВО в странах Центральной и Восточной Европы. Права получила группа премиум-класса HBO Europe, в которую входят телеканалы HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2.

Реклама

Сериал также приобрела компания Lumière для фламандскоговорящих зрителей стран Бенилюкса. В настоящее время международный дистрибутор проекта Beta Film ведет переговоры о новых соглашениях и дополнительных территориях для показов проекта.

Это большой успех сериала "Зломовчання" / Фото: oll.tv

О сериале "Зломовчання"

"Зломовчання" снят по бестселлеру известного хорватского журналиста и писателя Драго Хедла "Избирательное молчание". Книга вошла в число 33 лучших европейских криминальных романов 2018 года. Сюжет основан на реальных событиях – расследовании Драго закулисья секс-индустрии и работы преступного международного конгломерата, который похищает молодых девушек для работы в публичных домах Европы.

Реклама

Украинская премьера сериала "Зломовчання" состоялась 10 декабря 2021 на OLL.TV.

10 декабря, на презентации нашего сериала "Зломовчання", я сказал, что этот день войдёт в историю украинской индустрии сериального производства, – говорит руководитель направления OLL.TV original Дмитрий Кицай. – И вот, спустя два месяца, НВО покупает этот украинский сериал и делает это не "на вес", как было раньше, платя незначительные деньги, когда сделка радовала украинских продюсеров скорее имиджево, а покупает как серьезный продукт у полноценного, равного игрока. И это невероятно важный сигнал для украинских продюсеров. Это сигнал, который напоминает нам, что мы – игрок огромной экосистемы мирового контента, что наш продукт может заинтересовать мировые платформы. Что наши истории могут зарабатывать на высококонкурентном рынке. Это сигнал – смелее усиливать производство качественного локального продукта, не оглядываясь на восточного соседа.

Украинская премьера сериала "Зломовчання" состоялась 10 декабря 2021 на OLL.TV / Фото: oll.tv

Cериал создан украинской онлайн-платформой OLL.TV, компанией Star Media в сотрудничестве с хорватской компанией Drugi Plan и хорватским вещателем HRT, а также немецким дистрибутором Beta Film. Также в качестве сопродюсера к проекту присоединилась немецко-французская вещательная группа ZDF/ARTE.

Реклама

Сериал "Зломовчання" уже получил признание на международном уровне. Проект был представлен в программе скринингов Berlinale Series Market Selects, где его оценили как проект с высоким рыночным потенциалом, а также отобран международным кинофестивалем Serial Killers в Berlinale Showcase. Творческую команду и всех, кто работал над проектом, вдохновляет, что к сериалу проявляют интерес в разных странах, история актуальна и не оставляет никого равнодушным. В мире уже знают и о высоком профессиональном уровне наших специалистов: они умеют снимать кино, которое конкурирует с проектами ведущих мировых компаний,

- комментирует Рита Гребенчикова, продюсер Star Media.

Режиссер картины – Далибор Матанич: в его фильмографии работа над сериалом Netflix "The Paper". Сценарий "Зломовчання" написал Марьян Алчевский – автор сериала "Success" для HBO Europe.

Главную роль в сериале сыграла украинская звезда Ксения Мишина. Ее героине Ольге сообщают о загадочном исчезновении племянницы-подростка. Муж Ольги – Иван Хорватич, влиятельный человек в хорватском городе Осиек, и именно в этот городок приводят Ольгу поиски девочки. Здесь она знакомится с хорватским детективом и журналистом, которые заняты расследованием смертей юных девушек.

В проекте снимались известный хорватский актер Горан Богдан ("Фарго", "Последние пантеры"), а также Виктор Сарайкин, Андрей Исаенко, Дарко Милас, Сандра Лонкарик, Ирина Веренич-Островская и др.

Съемки проходили в Хорватии и Украине в 2021 году.

Все серии триллера "Зломовчання" можно посмотреть только на онлайн-сервисе OLL.TV.

Сюжет основан на реальных событиях / Фото: oll.tv

О проекте

Сериал "Зломовчання"

Количество серий: 6

Режиссер-постановщик: Далибор Матанич

Автор сценария: Марьян Алчевский

Продюсеры: Небойша Тараба, Миодраг Сила, Влад Ряшин, Надя Рехтер-Гарева, Рита Гребенчикова, Федор Гречанинов, Юлия Трибушная, Дмитрий Кицай, Виталий Чирков

В ролях: Ксения Мишина, Горан Богдан, Дарко Милас, Сандра Лонкарик, Виктор Сарайкин, Андрей Исаенко, Ирина Веренич-Островская.

Производство: Drugi plan and HRT в сотрудничестве с Beta Film, Star Media, OLL.TV и ZDF/ARTE

Действие происходит в наши дни в Хорватии и в Украине. Первая девушка утонула, вторая умерла от передозировки наркотиков, а главный подозреваемый вскоре оказывается невиновным и... тоже мертвым. В Хорватии детектив Владимир и репортер Стрибор бьются над раскрытием этих убийств. В это же время киевлянка Ольга узнает о загадочном исчезновении своей племянницы-подростка.

Также читайте интересные факты об актрисе Джулии Гарнер, сыгравшей в сериале "Изобретая Анну".