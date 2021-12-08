Евгении Власовой приходилось содержать семью в браке с Дмитрием Костюком: Это был острый момент

Евгения Власова была недовольна распределением бюджета в браке с Костюком / Фото: Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

Евгения Власова, которая недавно рассказала о том, что 17 лет избегала отношений с мужчинами, с огорчением вспоминает свой брак с музыкальным продюсером Дмитрием Костюком.

Власова познакомилась с ним в 2000 году. Сначала он предложил ей вместе продвигаться в шоу-бизнесе, но потом у них возникли взаимные чувства, и они поженились.

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После этого Жене пришлось работать еще больше, ведь, по ее словам, супруг почти не обеспечивал их семью. Об этом певица рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

Я хорошо умела содержать нашу жизнь. Водитель, домработница, продукты – все это было с моей стороны. Да, квартира и дом его, большая красивая квартира, но это вместе должно быть, с двух сторон. Мы должны вместе бюджет распределять, – сказала Власова.

Евгения Власова поставила бывшему мужу ультиматум касаемо денег / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В скором времени терпению артистки пришел конец, и она решила высказаться мужу и поставила условие.

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Когда я захожу часто с разных сторон, а результата нет, то потом просто в лоб говорю: Смотри, вот там вот полка, я хочу, чтобы на ней всегда были деньги. Это был острый момент. Я тогда была беременна и обессилена токсикозом, ничего не могла сама зарабатывать. Хотела ощутить себя женщиной, – вспоминает Евгения.

Дмитрий выслушал ультиматум жены, но все равно решил сделать по-своему.

В итоге, подхожу к этой полке – ничего нет. Думаю: "Да, в интересную ситуацию я попала". Потом хожу по дома, а дом очень большой, смотрю – лежит на полке, но принципиально не на той. Вот такой характер, такие у нас отношения были всегда, – делится певица.

Бытовые проблемы и регулярные измены со стороны Костюка разрушили брак. В 2005 году пара приняла решение развестись. У них растет общая дочь, но папа с девочкой практически не общается, лишь помесячно выплачивает элементы.

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