Євгенії Власовій доводилося утримувати сім'ю у шлюбі з Дмитром Костюком: Це був гострий момент

Євгенія Власова була незадоволена розподілом бюджету у шлюбі з Костюком / Фото: Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

Євгенія Власова, яка нещодавно розповіла про те, що 17 років уникала стосунків із чоловіками, із прикрістю згадує свій шлюб із музичним продюсером Дмитром Костюком.

Власова познайомилася з ним у 2000 році. Спочатку він запропонував їй разом просуватися в шоу-бізнесі, але потім у них виникли взаємні почуття, і вони одружилися.

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Після цього Жені довелося працювати ще більше, адже, за її словами, чоловік майже не забезпечував їхню сім'ю. Про це співачка розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицкая".

Я добре вміла утримувати наше життя. Водій, хатня робітниця, продукти – все це було з мого боку. Так, квартира та будинок його, велика красива квартира, але це разом має бути, з двох боків. Ми маємо разом бюджет розподіляти, – сказала Власова.

Євгенія Власова поставила колишньому чоловікові ультиматум щодо грошей / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Незабаром терпінню артистки настав кінець, і вона вирішила виговоритися чоловікові і поставила умову.

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Коли я заходжу часто з різних боків, а результату немає, то потім просто в лоб кажу: Дивись, ось там полиця, я хочу, щоб на ній завжди були гроші. То був гострий момент. Я тоді була вагітна та знесилена токсикозом, нічого не могла сама заробляти. Хотіла відчути себе жінкою, – згадує Євгенія.

Дмитро вислухав ультиматум дружини, але все одно вирішив зробити по-своєму.

Зрештою, підходжу до цієї полиці – нічого немає. Думаю: "Так, у цікаву ситуацію я потрапила". Потім ходжу по будинку, а будинок дуже великий, дивлюся – лежить на полиці, але принципово не на тій. Ось такий характер, такі у нас стосунки були завжди, – ділиться співачка.

Побутові проблеми та регулярні зради Костюка зруйнували шлюб. У 2005 році пара вирішила розлучитися. У них росте спільна дочка, але тато з дівчинкою практично не спілкується, лише щомісячно виплачує елементи.

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