Евгения Власова хотела уйти из Танців з зірками из-за партнера

Евгения Власова поссорилась с Максом Леоновым и хотела покинуть шоу / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/tanci1plus1

Евгения Власова, которая неделю назад расплакалась перед выступлением на "Танцях з зірками", рассказала, что готова была все бросить и уйти из проекта.

Певицу расстроило, как ее партнер Макс Леонов прокомментировал скандал, возникший между ними ранее.

Прошлая неделя чуть не разрушила нашу пару с Максимом Леоновым. После эфира я поняла для себя, что меня здесь больше ничего не держит, я не хочу оставаться в проекте, я очень хочу уйти, – заявила Евгения Власова.

Реклама

Реклама

Максим Леонов рассказал, что на репетициях они очень устают и это сказывается на эмоциональном состоянии Жени. Кроме того, он не давал своей партнерше танцевать, потому что она была очень уставшей.

Я видел, что она очень истощена. Я не первый сезон в "Танцях з зірками". Это моя обязанность сделать так, чтобы Женя чувствовала себя в первую очередь хорошо физически, – прокомментировал Макс Леонов.

Евгении Власовой предложили сменить партнера, но она передумала и они с Максом помирились.

Певица также попросила создателей проекта "перестать высасывать скандалы из пальца" и заверила, что между ней и Леоновым все хорошо.

Еще новости по теме:

Сенсационное заявление Евгении Власовой: "У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний".

Экс-участник Танців з зірками ответил на обвинения солистки KAZKA, что не верит в ее победу на проекте.