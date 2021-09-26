Євгенія Власова хотіла піти з Танців з зірками через партнера

Євгенія Власова посварилася з Максом Леоновим і хотіла покинути шоу / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/tanci1plus1

Євгенія Власова, яка тиждень тому розплакалася перед виступом на "Танцях з зірками", розповіла, що готова була все кинути і піти з проєкту.

Співачку засмутило, як її партнер Макс Леонов прокоментував скандал, що виник між ними раніше.

Минулий тиждень мало не зруйнував нашу пару з Максимом Леоновим. Після ефіру я зрозуміла для себе, що мене тут більше нічого не тримає, я не хочу залишатися в проєкті, я дуже хочу піти, – заявила Євгенія Власова.

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Максим Леонов розповів, що на репетиціях вони дуже втомлюються і це позначається на емоційному стані Жені. Крім того, він не давав своїй партнерці танцювати, тому що вона була дуже втомленою.

Я бачив, що вона дуже виснажена. Я не перший сезон в "Танцях з зірками". Це мій обов'язок зробити так, щоб Женя почувала себе в насамперед добре фізично, – прокоментував Макс Леонов.

Євгенії Власовій запропонували змінити партнера, та вона передумала і вони з Максом помирилися.

Співачка також попросила творців проекту "перестати висмоктувати скандали з пальця" і запевнила, що між нею і Леоновим все добре.

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