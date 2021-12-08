Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Евгении Власовой приходилось содержать семью в браке с Дмитрием Костюком: Это был острый момент

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 17:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка призналась, что во время совместной жизни с продюсером взяла на себя большую часть финансовых обязательств. В основном, их общие расходы оплачивала Женя
Евгения Власова была недовольна распределением бюджета в браке с Костюком
Евгения Власова была недовольна распределением бюджета в браке с Костюком / Фото: Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

Евгения Власова, которая недавно рассказала о том, что 17 лет избегала отношений с мужчинами, с огорчением вспоминает свой брак с музыкальным продюсером Дмитрием Костюком.

Власова познакомилась с ним в 2000 году. Сначала он предложил ей вместе продвигаться в шоу-бизнесе, но потом у них возникли взаимные чувства, и они поженились.

Реклама

После этого Жене пришлось работать еще больше, ведь, по ее словам, супруг почти не обеспечивал их семью. Об этом певица рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

Я хорошо умела содержать нашу жизнь. Водитель, домработница, продукты – все это было с моей стороны. Да, квартира и дом его, большая красивая квартира, но это вместе должно быть, с двух сторон. Мы должны вместе бюджет распределять, – сказала Власова.

Евгения Власова поставила бывшему мужу ультиматум касаемо денег
Евгения Власова поставила бывшему мужу ультиматум касаемо денег / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В скором времени терпению артистки пришел конец, и она решила высказаться мужу и поставила условие.

Реклама

Когда я захожу часто с разных сторон, а результата нет, то потом просто в лоб говорю: Смотри, вот там вот полка, я хочу, чтобы на ней всегда были деньги. Это был острый момент. Я тогда была беременна и обессилена токсикозом, ничего не могла сама зарабатывать. Хотела ощутить себя женщиной, – вспоминает Евгения.

Дмитрий выслушал ультиматум жены, но все равно решил сделать по-своему.

В итоге, подхожу к этой полке – ничего нет. Думаю: "Да, в интересную ситуацию я попала". Потом хожу по дома, а дом очень большой, смотрю – лежит на полке, но принципиально не на той. Вот такой характер, такие у нас отношения были всегда, – делится певица.

Бытовые проблемы и регулярные измены со стороны Костюка разрушили брак. В 2005 году пара приняла решение развестись. У них растет общая дочь, но папа с девочкой практически не общается, лишь помесячно выплачивает элементы.

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять