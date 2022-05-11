Евровидение-2022: слушаем песни всех участников второго полуфинала

Участники второго полуфинала "Евровидение-2022" / Фото: eurovision.tv

В этот вторник в Италии прошел первый полуфинал "Евровидения" , где из 17 участников 10 прошли в гранд-финал. Впереди зрителей ждет второй раунд песенного конкурса.

Сайт "Сегодня" рассказывает, кто сразится за выход в финал "Евровидения-2022" во втором полуфинале.

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The Rasmus – Jezebel (Финляндия)

Исполнители хита In the Shadows свое выступление на "Евровидении" считают частью "второго пришествия группы".

Michael Ben David – IM (Израиль)

Майкл стал последним победителем израильского The X Factor, где судьей в то время была победительница "Евровидения-2018" Нетта.

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Konstrakta – In Corpore Sano (Сербия)

На ранних этапах своей карьеры 43-летняя певица, будучи в группе Zemlja Gruva, имела честь выступать на разогреве концерта Эми Вайнхаус в Белграде в 2011 году.

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Nadir Rustamli – Fade To Black (Азербайджан)

Надир стал известным в своей стране после победы на The Voice, теперь он попытается покорить "Евровидение" своим вокальным талантом.

Circus Mircus – Lock Me In (Грузия)

Тбилисский коллектив охватывает множество музыкальных жанров и интересно отражает внутренний мир и опыт каждого участника группы в своих синглах. Группа основана в 2020 году.

Emma Muscat – I Am What I Am (Мальта)

В Мальте Эмму считают одной из самых успешных "экспортеров" музыки. Девушка является востребованной певицей, пишет музыкальные тексты и профессионально играет на пианино.

Achille Lauro – Stripper (Сан Марино)

Акилле Лауро — 31-летний певец, автор песен и рэпер из Вероны, Италия. Он решил приехать на "Евровидение" после победы на песенном конкурсе Una Voce per в Сан Марино.

Sheldon Riley – Not The Same (Австралия)

23-летний Шелдон признан критиками как за сильные визуальные эффекты в выступлениях, так и за его увлекательную музыку. Что скажут о таланте парня из Сиднея еврофаны и жюри "Евровидения" – узнаем совсем скоро.

Andromache – Ela (Кипр)

27-летняя греческая исполнительница впервые привлекла широкое внимание, принимая участие в The Voice. Вскоре она подписала контракт с Panik Records и выпустила сингл Na Soun Psema, который принес ей популярность.

Brooke – That&s Rich (Ирландия)

Певица впервые снискала славу как финалистка шоу The Voice UK 2020 года. Ее наставником была знаменитая Меган Трейнор.

Andrea – Circles (Северная Македония)

С конца 2020 года Андреа стремительно развивала карьеру звукозаписи. Девушка проявляла интерес к госпелу, соулам и R&B музыке, живя в Нью-Йорке.

Stefan – Hope (Эстония)

24-летнего эстонского певца в 2020 году популярный журнал Kroonika назвал самым сексуальным мужчиной года в стране. Он трижды соревновался в Нацотборах на "Евровидение", но только в этом году ему улыбнулась удача.

WRS – Llámame (Румыния)

29-летний исполнитель, прежде чем начать свою музыкальную карьеру, работал танцором на телевидении для других артистов.

Ochman – Ривер (Польша)

Польско-американский певец Кристиан Охман – внук известного польского тенора Веслава Охмана. У Кристиана двойное гражданство Польши и США.

Vladana – Breathe (Черногория)

35-летняя Владана является одной из популярнейших художниц Черногории. Также у нее есть начальное и среднее музыкальное образование и диплом журналистики.

Jérémie Makiese – Miss You (Бельгия)

21-летний бельгийский певец прославился после победы на The Voice в 2021 году. Кроме того, парень всерьез занялся футбольной карьерой. В будущем он хочет реализовать обе свои страсти в жизни.

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеция)

30-летняя шведская певица – дочь участника группы The Poodles певца Якоба Самуэля. Начала свою карьеру в составе женской группы Love Generation.

We Are Domi – Lights Off (Чехия)

Группа была основана в 2018 году в Лидсе. В состав коллектива входят представители Чехии и Норвегии. Их музыку описывают как альтернативный электро-поп с нотками инди.

Раньше мы писали о том, как голосовать за фаворитов на "Евровидении-2022" и сколько обойдется одно SMS. А также рассказывали, где смотреть конкурс в Украине и за границей.