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Как голосовать за фаворитов на Евровидении-2022 и сколько будет стоить одно SMS

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 мая, 15:54
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Уже завтра в итальянском городе Турин стартует одно из самых ожидаемых музыкальных соревнований – "Евровидение 2022". Рассказываем, как и при каких условиях можно проголосовать за любимчиков
Правила голосования на "Евровидении-2022"
Правила голосования на "Евровидении-2022" / Фото: eurovision.tv

"Евровидение-2022" пройдет в три этапа: 10 и 12 мая – полуфиналы, 14 мая – финал. Мы уже писали, где можно будет смотреть конкурс в Украине и за границей. Теперь же объясним схему голосования за понравившихся участников.

Как голосовать на "Евровидении-2022" из Украины?

Согласно правилам конкурса, в полуфиналах голосовать могут только те страны, представители которых выступают. Но голосовать за участников своего государства – нельзя.

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Первый полуфинал пройдет уже 10 мая. Украинцы смогут отдать свой голос за фаворитов, кроме участников нашей страны – группы Kalush Orchestra, которые выступят во вторник под номером 6.

/ Фото: instagram.com/eurovision.ua

Во время прямого эфира появится информация, когда можно отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

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Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.

Как голосовать на "Евровидении-2022" за границей?

В то же время граждане Украины, которые находятся в Европе и у них есть европейские номера телефонов, могут голосовать за представителей Украины и других фаворитов, если они находятся в Латвии, Литве, Словении, Молдове, Португалии, Хорватии, Австрии и других странах-участницах первого полуфинала.

Зато те, кто находится в Польше, Эстонии, Румынии, Грузии, Чехии и других странах-участниках второго полуфинала, смогут голосовать за любимчиков 12 мая.

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Как голосовать в финале "Евровидения-2022"?

В финале голосовать могут все по тем же правилам. С Украины и украинских номеров нельзя отправлять голоса за Украину, а из других европейских номеров – это возможно.

Об условиях голосования из других европейских стран будет поставлено в известность во время прямых эфиров. Полный список стран и каналов трансляций можно найти по ссылке.

Напомним, что жители РФ вообще не смогут выбрать фаворита на "Евровидении-2022". Дело в том, что после полномасштабного вторжения российский солдат в Украину представителей страны-агрессора отстранили от участия в песенном конкурсе. Соответственно, россиян также лишили права голоса.

Также мы рекомендуем просмотреть весь список участников , которые выступят в первом полуфинале "Евровидения-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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