Евровидение-2022 пройдет в Турине – СМИ

Стало известно место проведения "Евровидения-2022" / Фото: eurovisionworld.com

Как пишет ANSA, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время. Кроме Турина на проведение песенного конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, рок-группа Måneskinиз Италии стала победителем конкурса "Евровидение-2021".

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Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

К слову, итальянская группа уже в марте следующего года приедет в Киев с концертом. Между прочим билеты на концерт Måneskin раскупили за первые два часа после старта продажи. Организаторам пришлось открыть продажу дополнительной партии билетов.

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