Евровидение-2022: как прошел первый полуфинал, в котором выступила Украина (видео)

Первый полуфинал "Евровидения-2022": текстовая онлайн-трансляция / Фото: Getty Images

Первый полуфинал "Евровидения 2022" завершился! Сайт "Сегодня" вел прямую текстовую трансляцию конкурса со всеми подробностями и яркими моментами музыкального состязания.

Второй полуфинал состоится 10 мая, а финал конкурса – 14 мая, концерт начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Как проходил первый полуфинал - смотрите и читайте далее!

00:06 Кто прошел в финал:

Швейцария

Армения

Исландия

Литва

Португалия

Норвегия

Греция

Украина

Молдова

Нидерланды

Реакция Kalush Orchestra:

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Скриншот: BBC

23:53 А сейчас на сцене выступал итальянский певец Diodato с песней Fai Rumore. Парень готовился, старался, но в 2020 году из-за пандемии "Евровидение" отменили :( А в 2021 году ему не позволили поехать на конкурс, и выбрали новых участников – Maneskin. И хоть они принесли Италии победу, осадок у Diodato точно остался. А теперь парень смог выступить на большой сцене, хоть и не в качестве конкурсанта.

23:49 Линии для голосования закрыты!

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23:42 Легендарный итальянский диджей Бенни Бенасси выступил на сцене "Евровидения". Вы точно слышали его трек Satisfaction!

Скриншот: BBC

23:40 Кстати, украинский ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко рассекретил своих фаворитов, за которых будет голосовать сегодня:

Литва

Португалия

Греция

Молдова

Исландия

К слову, Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" прямо сейчас, сидя в бомбоубежище. Вот, как выглядит его рабочее место.

Фото: Facebook

23:31 Линии голосования открыты!

23:31 17-й на сцену вышла участница от Армении – Rosa Linn. Это последнее выступление конкурсантов на сегодня.

23:23 Эти веселые ребята в костюмах представляют Норвегию. Все участники группы Subwoolfer скрывают свои лица, утверждают, что группа образовалась 4,5 млрд лет назад, а сами они прилетели с Луны. С этими музыкантами не соскучишься!

23:20 Типичная песня для "Евровидения" у Греции, однако она является одним из фаворитов букмекеров. Аманде Тенфьорд удалось очаровать публику.

23:13 Группа Systur представляет Исландию и выступает под номером 14. Еще три участника и откроются линии для голосования. Напомним, Украина не может голосовать за своих представителей, если только вы не находитесь за границей и у вас местный мобильный оператор.

Кстати, одна из участниц коллектива вышла на сцену с украинским флагом на руке – смотрите внимательно!

23:10 Австрию представляют один из самых успешных диджеев Австрии LUM!X и молодая исполнительница Pia Maria.

23:06 Яркие и темпераментные девушки из Дании REDDI.

Одну из вокалисток, к слову, в Сети сравнили с дочерью Оззи Осборна и певицей – Келли Осборн. Похожа?

Скриншот: BBC

23:01 Хорватию в этом году представила волшебная Миа Димшич.

22:55 И сразу после заводной Молдовы – спокойная Португалия! Певица MARO погрузила всех в волшебную атмосферу.

22:50 Zdob şi Zdub & Advahov Brothers из Молдовы развеселили публику не только песней, но и ярким внешним видом. Кстати, Zdob și Zdub представляли Молдову на "Евровидении" в 2011 году – тогда они прошли в финал и заняли 12 место!

22:47 Певица S10 представила Нидерланды. У этой девушки не самое легкое прошлое. В подростковом возрасте Ден Холландер (настоящее имя S10) страдала от проблем с психическим здоровьем, в том числе от слуховых галлюцинаций и депрессии. Когда ей было 14 лет, она была помещена в психиатрическую больницу после попытки самоубийства. У певицы диагностировано биполярное расстройство.

22:41 Болгарские рокеры Intelligent Music Project зажигают на сцене "Евровидения" прямо сейчас!

22:36 Kalush Orchestra, родненькие! Зрители просто оглушили аплодисментами!

22:30 Словению в этом году представляет группа LPS. Знаете, как расшифровывается название? Last Pizza Slice – Последний кусок пиццы! Его обычно никто не хочет есть...После ребят будет Украина!

22:26 Швейцария! Выступает Мариус Бэар и исполняет ну очень романтичную композицию! Неужели, это новый любимчик всех зрительниц Евровидения или Дамиано из Maneskin он не превзойдет? :)

22:22 Выступает Литва. Певица Моника Лью очень популярна на родине, где успела стать членом жюри местного "Голоса" и шоу "Маска". А теперь пришло время и на "Евровидении" выступить!

22:18 А этот симпатичный "светофор" – участники из Латвии Citi Zēni. Песня у ребят на тему экологии.

22:14 Конкурс открывает представительница Албании Ronela Hajati. В Сети ее называют албанской "смесью" Джей Ло и Мадонны. Как вам?

22:10 Ведущие шоу – Мика, Лаура Паузини и Алессандро Каттелан объявили конкурс "Евровидения-2022" открытым!

Скриншот: BBC

22:05 Яркое открытие шоу!

За путевку в финал сегодня боролись 17 талантливых артистов, среди которых и украинская группа Kalush Orchestra. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют победу на конкурсе! Европа активно поддерживает Украину. Многие зарубежные слушатели признали, что трек Kalush Orchestra – современный, драйвовый и отлично представляет современную украинскую музыку. Похоже, Stefania совсем скоро будет звучать во всех уголках Европы, а, возможно, и всего мира.

Группа Kalush Orchestra завоевала сердца европейцев / Фото: suspilne.eurovision

Как проголосовать на Евровидении 2022

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ.

Украинцы за границей могут поддержать наших представителей c номера мобильного оператора страны, в которой они находятся.