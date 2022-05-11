Евровидение-2022: как прошел первый полуфинал, в котором выступила Украина (видео)

Первый полуфинал "Евровидения-2022": текстовая онлайн-трансляция / Фото: Getty Images
Первый полуфинал "Евровидения 2022" завершился! Сайт "Сегодня" вел прямую текстовую трансляцию конкурса со всеми подробностями и яркими моментами музыкального состязания.
Второй полуфинал состоится 10 мая, а финал конкурса – 14 мая, концерт начнется в 22:00 по киевскому времени.
Как проходил первый полуфинал - смотрите и читайте далее!
00:06 Кто прошел в финал:
- Швейцария
- Армения
- Исландия
- Литва
- Португалия
- Норвегия
- Греция
- Украина
- Молдова
- Нидерланды
Реакция Kalush Orchestra:
23:53 А сейчас на сцене выступал итальянский певец Diodato с песней Fai Rumore. Парень готовился, старался, но в 2020 году из-за пандемии "Евровидение" отменили :( А в 2021 году ему не позволили поехать на конкурс, и выбрали новых участников – Maneskin. И хоть они принесли Италии победу, осадок у Diodato точно остался. А теперь парень смог выступить на большой сцене, хоть и не в качестве конкурсанта.
23:49 Линии для голосования закрыты!
23:42 Легендарный итальянский диджей Бенни Бенасси выступил на сцене "Евровидения". Вы точно слышали его трек Satisfaction!
23:40 Кстати, украинский ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко рассекретил своих фаворитов, за которых будет голосовать сегодня:
- Литва
- Португалия
- Греция
- Молдова
- Исландия
К слову, Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" прямо сейчас, сидя в бомбоубежище. Вот, как выглядит его рабочее место.
23:31 Линии голосования открыты!
23:31 17-й на сцену вышла участница от Армении – Rosa Linn. Это последнее выступление конкурсантов на сегодня.
23:23 Эти веселые ребята в костюмах представляют Норвегию. Все участники группы Subwoolfer скрывают свои лица, утверждают, что группа образовалась 4,5 млрд лет назад, а сами они прилетели с Луны. С этими музыкантами не соскучишься!
23:20 Типичная песня для "Евровидения" у Греции, однако она является одним из фаворитов букмекеров. Аманде Тенфьорд удалось очаровать публику.
23:13 Группа Systur представляет Исландию и выступает под номером 14. Еще три участника и откроются линии для голосования. Напомним, Украина не может голосовать за своих представителей, если только вы не находитесь за границей и у вас местный мобильный оператор.
Кстати, одна из участниц коллектива вышла на сцену с украинским флагом на руке – смотрите внимательно!
23:10 Австрию представляют один из самых успешных диджеев Австрии LUM!X и молодая исполнительница Pia Maria.
23:06 Яркие и темпераментные девушки из Дании REDDI.
Одну из вокалисток, к слову, в Сети сравнили с дочерью Оззи Осборна и певицей – Келли Осборн. Похожа?
23:01 Хорватию в этом году представила волшебная Миа Димшич.
22:55 И сразу после заводной Молдовы – спокойная Португалия! Певица MARO погрузила всех в волшебную атмосферу.
22:50 Zdob şi Zdub & Advahov Brothers из Молдовы развеселили публику не только песней, но и ярким внешним видом. Кстати, Zdob și Zdub представляли Молдову на "Евровидении" в 2011 году – тогда они прошли в финал и заняли 12 место!
22:47 Певица S10 представила Нидерланды. У этой девушки не самое легкое прошлое. В подростковом возрасте Ден Холландер (настоящее имя S10) страдала от проблем с психическим здоровьем, в том числе от слуховых галлюцинаций и депрессии. Когда ей было 14 лет, она была помещена в психиатрическую больницу после попытки самоубийства. У певицы диагностировано биполярное расстройство.
22:41 Болгарские рокеры Intelligent Music Project зажигают на сцене "Евровидения" прямо сейчас!
22:36 Kalush Orchestra, родненькие! Зрители просто оглушили аплодисментами!
22:30 Словению в этом году представляет группа LPS. Знаете, как расшифровывается название? Last Pizza Slice – Последний кусок пиццы! Его обычно никто не хочет есть...После ребят будет Украина!
22:26 Швейцария! Выступает Мариус Бэар и исполняет ну очень романтичную композицию! Неужели, это новый любимчик всех зрительниц Евровидения или Дамиано из Maneskin он не превзойдет? :)
22:22 Выступает Литва. Певица Моника Лью очень популярна на родине, где успела стать членом жюри местного "Голоса" и шоу "Маска". А теперь пришло время и на "Евровидении" выступить!
22:18 А этот симпатичный "светофор" – участники из Латвии Citi Zēni. Песня у ребят на тему экологии.
22:14 Конкурс открывает представительница Албании Ronela Hajati. В Сети ее называют албанской "смесью" Джей Ло и Мадонны. Как вам?
22:10 Ведущие шоу – Мика, Лаура Паузини и Алессандро Каттелан объявили конкурс "Евровидения-2022" открытым!
22:05 Яркое открытие шоу!
За путевку в финал сегодня боролись 17 талантливых артистов, среди которых и украинская группа Kalush Orchestra. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют победу на конкурсе! Европа активно поддерживает Украину. Многие зарубежные слушатели признали, что трек Kalush Orchestra – современный, драйвовый и отлично представляет современную украинскую музыку. Похоже, Stefania совсем скоро будет звучать во всех уголках Европы, а, возможно, и всего мира.
Как проголосовать на Евровидении 2022
В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ.
Украинцы за границей могут поддержать наших представителей c номера мобильного оператора страны, в которой они находятся.