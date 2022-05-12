Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала

"Евровидение-2022": прямая онлайн-трансляция второго полуфинала / Фото: eurovision.tv
18 участников сегодня выступят на сцене "Евровидения 2022" и только 10 пройдут в финал. Сайт "Сегодня" ведет прямую текстовую трансляцию конкурса. Поэтому оставайтесь на связи, чтобы узнать все самое интересное из второго полуфинала "Евровидения".
22:25 Грузинская группа Circus Mircus призывает всех любить друг друга, а не воевать...
22:23 Ой, кажется, представитель Азербайджана Надир Рустамли – еще один краш "Евровидения"?
22:19 Сербию представила певица Konstrakta. Песня девушки имеет особый посыл – ее брат умер от того, что у него не было страхового полиса и он не получил медицинскую помощь. Певица пела о том, как важно абсолютно всем вовремя и бесплатно получать консультации медиков.
22:14 Майкл Бен Давид представляет Израиль. Он грузинский еврей, предки которого эмигрировали из Украины!
22:10 Легендарная группа The Rasmus из Финляндии открывает второй полуфинал!
22:07 Начался второй полуфинал "Евровидения". Напоминаем, что сегодня Украине не голосует!
Отметим, что Украину выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал! Узнайте, как прошел первый полуфинал.
Мы также писали, где смотреть "Евровидение" онлайн в Украине и за рубежом. Финал состоится 14 мая.