The Rasmus сразится з Kalush Orchestra! Известны все финалисты Евровидение-2022

Вот и завершился последний полуфинал обсуждаемого музыкального конкурса "Евровидение-2022". Показываем список участников, которые прошли в гранд-финал!

Участники-финалисты "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Два полуфинала "Евровидения-2022" позади. Зрители из разных уголков мира с помощью голосования уже выбрали лучших из лучших и отправили их в финал! Кстати, напомним, что украинская группа Kalush Orchestra тоже получил право побороться за заветную статуэтку.

Во втором полуфинале главного вокального соревнования Европы выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия. Из них 10 попали в финал.

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Список участников, прошедших в гранд-финал "Евровидения-2022" из второго полуфинала:

Бельгия

Чехия

Азербайджан

Польша

Финляндия

Эстония

Австралия

Швеция

Румыния

Сербия

Скриншот

Напомним, уже в субботу, 14 мая состоится грандиозный финал конкурса, в котором примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, которая принимает "Евровидение", а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Кстати, сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала "Евровидение-2022" – подробнее в нашем материале.

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Кроме того, в первом полуфинале зрители могли насладиться выступлениями звездных гостей. Среди них был певец Diodato, который должен представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году. Также на сцене "Евровидения" зажигал сам Benny Benassi – диджей, умеющий покорять сердца слушателей.