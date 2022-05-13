Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

The Rasmus сразится з Kalush Orchestra! Известны все финалисты Евровидение-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 00:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вот и завершился последний полуфинал обсуждаемого музыкального конкурса "Евровидение-2022". Показываем список участников, которые прошли в гранд-финал!
Участники-финалисты "Евровидения-2022"
Участники-финалисты "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Два полуфинала "Евровидения-2022" позади. Зрители из разных уголков мира с помощью голосования уже выбрали лучших из лучших и отправили их в финал! Кстати, напомним, что украинская группа Kalush Orchestra тоже получил право побороться за заветную статуэтку.

Во втором полуфинале главного вокального соревнования Европы выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия. Из них 10 попали в финал.

Реклама

Список участников, прошедших в гранд-финал "Евровидения-2022" из второго полуфинала:

  • Бельгия
  • Чехия
  • Азербайджан
  • Польша
  • Финляндия
  • Эстония
  • Австралия
  • Швеция
  • Румыния
  • Сербия
Скриншот

Напомним, уже в субботу, 14 мая состоится грандиозный финал конкурса, в котором примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, которая принимает "Евровидение", а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Кстати, сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала "Евровидение-2022" – подробнее в нашем материале.

Реклама

Кроме того, в первом полуфинале зрители могли насладиться выступлениями звездных гостей. Среди них был певец Diodato, который должен представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году. Также на сцене "Евровидения" зажигал сам Benny Benassi – диджей, умеющий покорять сердца слушателей.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять