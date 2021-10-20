Евровидение 2022: в следующем году на конкурс вернутся две страны

Организаторы "Евровидения 2022" опубликовали список стран-участниц

Руководители "Евровидения 2022", которое пройдет в итальянском городе Турине, обнародовали на официальном сайтеполный список стран, которые будут принимать участие в конкурсе:

Албания

Австралия

Армения

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

"Евровидение-2021" снова покажут зрителям / Фото: eurovision.tv

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Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

Также организаторы "Евровидения 2022" добавили Армению и Черногорию в список стран-участниц музыкального конкурса. Обе страны не брали участие в "Евровидении" уже два года. Последний раз, в рамках конкурса, их песенные представители выходили на сцену в 2019 в Тель-Авиве.

"Евровидение 2022" будет особенным, потому что зрители станут свидетелями 300-го выступления так называемой "Большой пятерки" – это общее исполнение песни артистов из Франции, Германии, Италии, Испании или Великобритании.

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Мы так взволнованы, что у нас снова есть более 40 участников, которые будут соревноваться за легендарный трофей "Евровидения" в Турине в мае следующего года, – говорит руководитель конкурса Мартин Остердаль.

Также он поделился подробностями подготовительного процесса:

Команда из RAI усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс "Евровидение" будет грандиозным зрелищем, на которое рассчитывают почти 200 миллионов зрителей, – рассказал Остердаль.

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