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Евровидение 2022: в следующем году на конкурс вернутся две страны

Марина Григоренко
20 октября, 18:40
Представители 41 страны примут участие в "Евровидении 2022" в мае следующего года: какие нововведения и неожиданности ждут зрителей международного песенного конкурса

Организаторы "Евровидения 2022" опубликовали список стран-участниц

Руководители "Евровидения 2022", которое пройдет в итальянском городе Турине, обнародовали на официальном сайтеполный список стран, которые будут принимать участие в конкурсе:

  • Албания
  • Австралия
  • Армения
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия

"Евровидение-2021" снова покажут зрителям / Фото: eurovision.tv

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  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Великобритания

Также организаторы "Евровидения 2022" добавили Армению и Черногорию в список стран-участниц музыкального конкурса. Обе страны не брали участие в "Евровидении" уже два года. Последний раз, в рамках конкурса, их песенные представители выходили на сцену в 2019 в Тель-Авиве.

"Евровидение 2022" будет особенным, потому что зрители станут свидетелями 300-го выступления так называемой "Большой пятерки" – это общее исполнение песни артистов из Франции, Германии, Италии, Испании или Великобритании.

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Мы так взволнованы, что у нас снова есть более 40 участников, которые будут соревноваться за легендарный трофей "Евровидения" в Турине в мае следующего года, – говорит руководитель конкурса Мартин Остердаль.

Также он поделился подробностями подготовительного процесса:

Команда из RAI усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс "Евровидение" будет грандиозным зрелищем, на которое рассчитывают почти 200 миллионов зрителей, – рассказал Остердаль.

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