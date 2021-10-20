Євробачення 2022: в наступному році на конкурс повернуться дві країни

Організатори "Євробачення 2022" опублікували список країн-учасниць
Керівники "Євробачення 2022", яке пройде в італійському місті Турині, оприлюднили на офіційному сайті повний список країн, які будуть брати участь в конкурсі:
- Албанія
- Австралія
- Вірменія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Велика Британія
Також організатори "Євробачення 2022" додали Вірменію і Чорногорію до списку країн-учасниць музичного конкурсу. Обидві країни не брали участь в "Євробаченні" вже два роки. Останній раз, в рамках конкурсу, їх пісенні представники виходили на сцену в 2019 в Тель-Авіві.
"Євробачення 2022" буде особливим, тому що глядачі стануть свідками 300-го виступу так званої "Великої п'ятірки" – це спільне виконання пісні артистів з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії або Великобританії.
Ми так схвильовані, що у нас знову є понад 40 учасників, які змагатимуться за легендарний трофей "Євробачення" в Турині в травні наступного року, – говорить керівник конкурсу Мартін Естердаль.
Також він поділився подробицями підготовчого процесу :
Команда з RAI старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі і гарантує, що пісенний конкурс "Євробачення" буде грандіозним видовищем, на яке розраховують майже 200 мільйонів глядачів, – розповів Естердаль.
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