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Євробачення 2022: в наступному році на конкурс повернуться дві країни

Марина Григоренко
20 жовтня, 18:40
Представники 41 країни візьмуть участь в "Євробаченні 2022" в травні наступного року: які нововведення і несподіванки чекають глядачів міжнародного пісенного конкурсу

Організатори "Євробачення 2022" опублікували список країн-учасниць

Керівники "Євробачення 2022", яке пройде в італійському місті Турині, оприлюднили на офіційному сайті повний список країн, які будуть брати участь в конкурсі:

  • Албанія
  • Австралія
  • Вірменія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія

"Євровидение-2021" знову покажуть зрителям / Фото: eurovision.tv

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  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Україна
  • Велика Британія

Також організатори "Євробачення 2022" додали Вірменію і Чорногорію до списку країн-учасниць музичного конкурсу. Обидві країни не брали участь в "Євробаченні" вже два роки. Останній раз, в рамках конкурсу, їх пісенні представники виходили на сцену в 2019 в Тель-Авіві.

"Євробачення 2022" буде особливим, тому що глядачі стануть свідками 300-го виступу так званої "Великої п'ятірки" – це спільне виконання пісні артистів з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії або Великобританії.

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Ми так схвильовані, що у нас знову є понад 40 учасників, які змагатимуться за легендарний трофей "Євробачення" в Турині в травні наступного року, – говорить керівник конкурсу Мартін Естердаль.

Також він поділився подробицями підготовчого процесу :

Команда з RAI старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі і гарантує, що пісенний конкурс "Євробачення" буде грандіозним видовищем, на яке розраховують майже 200 мільйонів глядачів, – розповів Естердаль.

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