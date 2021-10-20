Євробачення 2022: в наступному році на конкурс повернуться дві країни

Організатори "Євробачення 2022" опублікували список країн-учасниць

Керівники "Євробачення 2022", яке пройде в італійському місті Турині, оприлюднили на офіційному сайті повний список країн, які будуть брати участь в конкурсі:

Албанія

Австралія

Вірменія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

"Євровидение-2021" знову покажуть зрителям / Фото: eurovision.tv

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Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Велика Британія

Також організатори "Євробачення 2022" додали Вірменію і Чорногорію до списку країн-учасниць музичного конкурсу. Обидві країни не брали участь в "Євробаченні" вже два роки. Останній раз, в рамках конкурсу, їх пісенні представники виходили на сцену в 2019 в Тель-Авіві.

"Євробачення 2022" буде особливим, тому що глядачі стануть свідками 300-го виступу так званої "Великої п'ятірки" – це спільне виконання пісні артистів з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії або Великобританії.

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Ми так схвильовані, що у нас знову є понад 40 учасників, які змагатимуться за легендарний трофей "Євробачення" в Турині в травні наступного року, – говорить керівник конкурсу Мартін Естердаль.

Також він поділився подробицями підготовчого процесу :

Команда з RAI старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі і гарантує, що пісенний конкурс "Євробачення" буде грандіозним видовищем, на яке розраховують майже 200 мільйонів глядачів, – розповів Естердаль.

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