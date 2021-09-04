Face на концерте в Киеве назвал Гордона "лысым челиком" и пообещал "сблизить" Украину, Россию и Беларусь

Face на концерте в Киеве назвал Гордона "лысым бодрым челиком" / Фото: instagram.com/facepublicenemy

Этим летом российский рэпер Face (Иван Дремин) рассказал Дмитрию Гордону в большом интервью, что порой думает о переезде в другую страну. Но во время вчерашнего концерта в Киеве он заявил, что станет президентом РФ и даже поспособствует "сближению" Украины, России и Беларуси.

Когда я стану президентом нах**, то Россия, Украина и Беларусь – не будет никого друг другу ближе, – сказал со сцены Face.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Культурная прачечная".

Рэпер также передал привет Дмитрию Гордону, назвав его "лысым бодрым челиком". Публика подыграла Фэйсу и несколько секунд скандировала "Гордон".

Дмитрий Гордон, кстати, репостнул себе в Instagram истории с концерта Face, на которых его отмечали, но никак не прокомментировал фразу артиста.

У Face сейчас тур, который начался с Киева. Он также выступит в Харькове и Одессе, а затем отправится в РФ.

Ранее интервью Дмитрию Гордону дал Моргенштерн, который ответил на вопрос "Чей Крым?" и расплакался, когда ему напомнили о трагедии в Одессе.

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