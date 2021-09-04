Face на концерті в Києві назвав Гордона "лисим чєліком" і пообіцяв "зблизити" Україну, Росію і Білорусь

Face на концерті в Києві назвав Гордона "лисим бадьорим чєліком" / Фото: instagram.com/facepublicenemy

Цього літа російський репер Face (Іван Дремін) розповів Дмитру Гордону в великому інтерв'ю, що часом думає про переїзд в іншу країну. Але під час вчорашнього концерту в Києві він заявив, що стане президентом РФ і навіть посприяє "зближенню" України, Росії та Білорусі.

Коли я стану президентом нах**, то Росія, Україна і Білорусь – не буде нікого одне одному ближче, – сказав зі сцени Face.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Культурная прачечная".

Репер також передав привіт Дмитру Гордону, назвавши його "лисим бадьорим чєліком". Публіка підіграла Фейсу і кілька секунд скандувала "Гордон".

Дмитро Гордон, до речі, репостнув собі в Instagram історії з концерту Face, на яких його позначали, але ніяк не прокоментував фразу артиста.

У Face зараз тур, який розпочався з Києва. Він також виступить в Харкові та Одесі, а потім відправиться в РФ.

Раніше інтерв'ю Дмитру Гордону дав Моргенштерн, який відповів на питання "Чий Крим?" і розплакався, коли йому нагадали про трагедію в Одесі.

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