Фагот откровенно рассказал об отношениях с матерью своего сына и о начале романа с Навроцкой

Фагот рассказал в интервью об отношениях с Настей Будкиной и о романе с Ольгой Навроцкой. / Фото: instagram.com/fahot, instagram.com/navro

Олег Михайлюта, который пять эфиров выступал на паркете "Танців з зірками", в 2010 году впервые стал отцом. Экс-девушка артиста, журналистка Анастасия Будкина подарила ему сына Никиту.

Как известно, Фагот разошелся с Настей, еще когда она была беременна из-за чувств к Ольге. Но ребенка признал своим.

Реклама

Олега признается, что у него хорошие отношения со всей семьей Будкиной, а также хорошо ладит с мальчиком. По его словам, такие отношения сложились благодаря общим усилиям.

Работа всех. Я думаю, что я бы сам не справился, если бы она не желала. Мы же понимаем, чтобы там между нами не происходило, это же не должно на Никите отражаться. Поэтому, как бы там ни было, но все равно она же мать моего сына, – поделился Фагот в интервью программе DOROTYE .

Михайлюта добавил, что "в априори любит Настю и поддерживает ее, чтобы она и сын были в хорошем настроении".

Реклама

Также Фагот рассказал и об отношениях с Навроцкой. Пара уже вместе около 12 лет.

Ольга Навроцкая рассказала, почему у них с Фаготом нет детей / Фото: instagram.com/navro

Ранее в одном из интервью Ольга рассказывала, что у них с Олегом завязались отношения когда он был вместе с Настей и "это было не серьезно".

Реклама

Сам Фагот подтвердил слова Навроцкой. Он делится, что сначала между ними бурлила страсть. Это длилось около 1-3 лет.

Ты же понимаешь, что ты знакомишься и не сразу начинаешь встречаться. У тебя своя жизнь, у нее своя. Это ведь не то, что ты с ней познакомился и "о, все, я завтра к тебе переезжаю", – объяснил певец.

Несмотря на продолжительность романа Оли и Олега, детей у них нет. Раньше артист говорил, что хотел бы еще детей и что они с его любимой работали над этим, но не смогли из-за ее проблем со здоровьем.

Сама же Навроцкая впоследствии заявила, что не видит себя в роли матери. И Михайлюта признался, что понимает Ольгу и ее позицию childfree.

Это тоже такая тема... я понимаю что просто ей очень не просто это все дается. Но он, мне кажется, сам ребенок. Она может не хочет взрослеть. И потому childfree, – заявил артист.

Раньше Ольга Навроцкая рассказывала, как Фагот звал ее замуж . Но предложение, по ее словам, оказалось неуместным.