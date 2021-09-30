Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Netflix в Украине

Бритни обнажилась

Insta-развод

Губин умирает

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ольга Навроцкая заявила о позиции childfree: Фагот не сразу это принял (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 18:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Участник ТНМК Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая вместе уже 12 лет. Пара не состоит в браке, у них нет детей и они их не планируют
Ольга Навроцкая рассказала, почему у них с Фаготом нет детей
Ольга Навроцкая рассказала, почему у них с Фаготом нет детей / Фото: instagram.com/navro

Музыкант Олег Михайлюта, более известный как Фагот, ранее рассказывал, что они с Ольгой Навроцкой пытались стать родителями, но не смогли из-за ее проблем со здоровьем. Сама же дизайнер теперь заявила, что у нее позиция childfree и она никогда до конца не хотела иметь детей.

В новом интервью на YouTube-канале TalaVision Ольга Навроцкая поделилась, что Фагот не сразу принял ее позицию.

Олег не сразу это принял. Там еще есть вопросы: сначала childfree, а потом мне уже 47 лет. У меня есть определенные вопросы с гормонами и щитовидкой, с которыми я уже не взлечу. Но я думаю, что если бы я хотела взлететь, то я бы давно это уже сделала. Я никогда, наверное, не хотела именно до конца иметь ребенка. У меня не было материнского инстинкта. Я детей очень люблю, я детские сказки пишу. Я сама ребенок, я не могу взять на себя ответственность, – сказала Ольга Навроцкая.

Реклама

Фагот и Ольга Навроцкая
Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/fahot

До этого Фагот признавался, что хотел бы еще одного ребенка. У музыканта уже есть сын от предыдущих отношений с журналисткой Анастасией, с которой он расстался из-за своих чувств к Ольге Навроцкой. Ольга и Фагот вместе с 2009 года.

Реклама

Узнайте еще новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять